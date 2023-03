Carmen Villalobos presume su abdomen en medio de rumores de un presunto embarazo

La actriz Carmen Villalobos este miércoles quiso enviarle un mensaje a sus seguidores de la red social de la camarita debido a que inició el mes de marzo y considera que este 2023 va transcurriendo de manera rápida. A su vez, explicó que se encuentra en Colombia, y desde su camerino les enviaba a sus más de 21 millones de seguidores un abrazo.

La publicación está compuesta por cuatro fotos donde luce un sexy top que la hace presumir sus voluptuosos pechos, al tiempo que se podía ver que estaba lista para trabajar. Además, hay un video donde demuestra sus sensuales pasos de baile, mientras exhibe su abdomen luego de haberse visto sumergida en un escándalo tras presuntamente estar esperando la llegada de su primer hijo junto a Frederik Oldenburg.

“Bienvenido marzo ❤️❤️❤️. Este año va rapidísimo y así mismo hay que meterle velocidad a nuestras metas! Abrazote gigante desde mi camerino aquí en la bella Bogotá ✨💋 🥰! Que tengan un excelente día 🤗”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos que subió la novia del venezolano.

Los internautas se han tomado el tiempo para dedicarle algunos mensajes a la actriz y presentadora de televisión y la gran mayoría resaltó que luce bien a sus 39 años. A su vez, algunos le estuvieron consultando por el estreno de una segunda temporada de ‘Hasta que la plata nos separe’ y del estreno de ‘El final del Paraíso’.

“Qué belleza, qué ternura la tuya”, “Bonito miércoles guapa carmelona”, “El amor de mi vida”, “Que sigan los éxitos querida Carmencita”, “Como está de bonita el amor de mi vida”, “Qué bella, me encanta como eres y no me pierdo tu serie”, “Waaaoo estás guapísima”, “La más linda, que marzo sea un mes precioso para ti”, “Qué rica que estás mi amorcito, corazón de melón”, “Hermosa como siempre”, “Feliz inicio de mes, guapa”, “Bella y excelente actriz”, “Qué sexy Carmencita, Dios la guarde y la bendiga con más éxitos y proyectos”, “Hermosa, te mereces ser feliz”, “La más bella de todas”, “Bella, te quiero un montón”, “Que en este proyecto te vaya de lo mejor”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

