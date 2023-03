Hermano de Belinda dice que ésta no rechaza hombres al no recibir regalos caros: “Mi hermana es una mujer súper sencilla”

Belinda vive en el ojo del huracán desde hace varios años, y es que las malas lenguas aseguran que ella es una mujer “interesada”. En medio de todos estos titulares amarillistas, la actriz de origen español se ha mantenido en silencio y prefiere trabajar o “facturar” como dice Shakira.

Su hermano, Nacho Peregrin, afirma que todos los rumores son difamaciones en su contra: “Para nada, mi hermana es una mujer súper sencilla y nunca haría algo así. Yo he sido tachado de estúpido y la verdad se me resbalan esas cosas. Creo que a todos nos tachan de algo en algún momento, así es la vida“, aseveró éste en un encuentro reciente con la prensa, según palabras recogidas por Mezcalent.

Es importante destacar varios aspectos importantes sobre la carrera de Belinda y lo primero es recordar que la joven cantante y actriz es cantautora, al día de hoy probablemente gane algunas regalías por aquellos temas de su autoría. Además, su posición le ha permitido afianzar una comunidad de fans muy fieles y suma más de 15,9 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la cual también trabaja y por lo tanto probablemente monetiza.

Como actriz también está viviendo una fuerte etapa de trabajo, ya que no sólo forma parte de la serie de Netflix “EDEN”, sino que también se integra a la polémica producción de la miniserie sobre la vida y muerte de Paco Stanley, proyecto que protagonizará junto a Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

