Belinda lució un enterizo de terciopelo para presumir su figura de infarto en su primer concierto

La cantante Belinda a sus 33 años no ha dejado de cautivar a sus fanáticos, no solamente por el trabajo que realiza como actriz, también por sus presentaciones públicas donde revive sus éxitos musicales, y es que compartió parte de su más reciente show, al tiempo que dejó a muchos impactados por el look que tenía.

Además, subió contenido audiovisual en la red social Instagram donde se ven los distintos vestuarios que usó, y es que estuvo rodeada de escarchas aunque el más llamativo terminó siendo un enterizo negro que dejó poco a la imaginación de quienes siguen su carrera artística.

“Primer concierto del año yupiiii“, fue el mensaje que acompañó la publicación en Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar, debido a que muchos de los fanáticos quedaron impresionados con su más reciente atuendo que además decidió compartir con sus casi 16 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita. Por ello, muchos se tomaron el tiempo de dejarle algunas expresiones para halagarla por el trabajo realizado para su público.

Además, muchos de ellos aprovecharon para destacar que tiene bastante tiempo sin sacar un disco, pues consideran que sería hora de lanzar nueva música para que los siga cautivando con sus letras, al tiempo que otros decidieron destacar lo fabuloso que estuvo el show.

“Por qué eres tan fabulosa?”, “Muchas querrán más pocas podrán”, “Y estuve ahí, viaje 6 horas para irla a verla, estupendo concierto”, “Preciosa, esos ojos la belleza de ser humano que eres”, “Serán 10 años sin lanzar un disco, podrías sacar uno este? Si no es mucha molestia Beli'”, “Solo tú puedes usar esa ropa y lucirla mejor que nadie”, “Beli, piensa sacar por fin disco este año? Necesitas humillar a unas cuantas personas que andan queriendo volar muy alto”, “Amé tanto verte que me tuvieron que operar de la emoción. Muriendo lento”, “Más momentos así para todos tus fanáticos”, “Belinda, cuándo vienes a Perú?”, “Esa es una nueva letra”, “Cuándo un concierto en Mérida? Que no sea en el Carnaval de Mérida”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

