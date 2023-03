Lionel Messi habría gastado más de $200,000 dólares en 35 iPhones de oro para el equipo argentino campeón en Qatar 2022

El extremo del PSG, Lionel Messi, sigue celebrando el título que consiguió junto a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 el pasado mes de diciembre y ahora, a más de dos meses de la hazaña habría hecho un regalo para toda la plantilla difícil de igualar.

Según información del medio inglés The Sun, Messi habría adquirido 35 iPhones 14 Pro Max bañados en oro 24 quilates para enviarlos a cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de que participaron en la proeza, con un valor total invertido de más de $200,000 dólares.

A diferencia de otros deportistas que se dedican a regalar otros bienes como relojes o joyas de recuerdo ante un título o campeonato, Messi optó por los celulares que cuentan con el nombre de cada uno, un número, el escudo y la posición en la que juegan o el cargo que ejecutan en la Selección Argentina.

Lionel Messi habría gastado más de $200,000 dólares en iPhones de oro 24 quilates para cada jugador, cuerpo técnico y miembro de la Selección Argentina que quedó campeón en el Mundial Qatar 2022. Un grande. 🐐 pic.twitter.com/4tzZJHyFTE — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) March 2, 2023

El diario también informó que los dispositivos móviles llegaron a la residencia del jugador el pasado sábado y la fuente que informó que el gesto del 10 llegó tras una asociación con el empresario Ben Lyons.

“Lionel quería hacer algo especial y ostentoso para celebrar su momento de mayor orgullo. Se puso en contacto con el empresario Ben Lyons y se les ocurrió el diseño juntos”, comentó dicha fuente.

Por si fuera poco el propio Lyons, CEO de iDesign Gold, aclaró que esta no es la primera negociación que hace con Messi y que ya está acostumbrado a trabajar con el argentino.

“Lionel no es solo el GOAT (Greatest Of All Time / El Mejor de Todos los Tiempos), sino que es uno de los clientes más leales de iDesign Gold y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo “, contó Lyons.

“Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Entonces, sugerí iPhones de oro con sus nombres inscritos y le encantó la idea“, añadió.

Argentina venció el pasado 18 de diciembre en penales a Francia 4-2 para conquistar su tercera Copa del Mundo, luego de haber empatado en el tiempo suplementario y tiempo extra 3-3.

También te podría interesar: