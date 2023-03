Perro apareció durante medio tiempo del baloncesto universitario e hizo “sus necesidades” en plena cancha [Video]

El baloncesto universitario de Estados Unidos (NCAA) es conocido por ser una de las competencias más reñidas en todo el mundo pero este martes el baloncesto fue lo secundario luego que un perro que originalmente era “el espectáculo” del medio tiempo destacó pero no por sus dotes de entrenamiento.

Al final del segundo cuarto entre Virginia Tech y Louisville Cardinals, una de las atracciones del medio tiempo fue el mostrar a un perro jugando, atrapando y haciendo trucos con un frisbee, que hizo enamorar a todos los fanáticos presentes.

El canino iba de un extremo a otro mostrando sus talentos ante los aplausos del público, pero lo peor ocurrió justo al terminar el show.

Al momento de retirarse del tabloncillo, el animal no puede aguantarse las ganas de hacer sus necesidades y se pone en cuclillas para defecar y sorprender a todos.

Halftime show was a real doozie pic.twitter.com/R8dv0vF1p2 — Louis in the ville (@uoflcard) March 1, 2023

Aunque el dueño alcanza a tomarlo cuando vio el gesto que hizo la mascota, las heces quedaron sobre el tabloncillo a la vista de público que no hizo más que soltar una risa colectiva.

Aunque el hecho sorprendió por lo inesperado, no es primera vez que ocurre algo similar en el deporte estadounidense. En 2016, el jugador de Golden State Warriors, Klay Thompson, llevó a su mascota al Dodgers Stadium de la MLB y también evacuó en el terreno de juego. Klay Thompson's dog Rocco pooped on the field at Dodgers Stadium.



Hope you brought extra 💩💩💩 bags @KlayThompson. pic.twitter.com/QYs0NmXpMo— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) September 23, 2016

Por si fuera poco, también sucedió con un perro K-9 del Departamento de Policía de Philadelphia durante un encuentro ante Pensacola Ice Flyers en 2021.

