Plantean cerrar brecha para expandir fondos de ayuda para afectados del 9/11

Activistas, sobrevivientes y socorristas del 9/11 han formado un frente común con oficiales electos a nivel federal para presionar por la aprobación de la ley bipartidista de corrección de fondos de salud para afectados por los atentados terroristas que cerraría el déficit de recursos en el Programa de Salud del World Trade Center (WTCHP).

Aunque se asignaron mil millones de dólares para el programa en el paquete de financiamiento del año pasado, el plan aún enfrenta una brecha de financiamiento sustancial y excluye a algunos socorristas. Por eso la propuesta liderada por la senadora federal demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, y el congresista republicano Andrew Garbarino, abordará el déficit de fondos a largo plazo.

“Una vez más, estoy presentando un proyecto de ley para cerrar el déficit de fondos en el Programa de Salud del World Trade Center para garantizar la atención de todos aquellos que aún sufren enfermedades relacionadas con los atentados. Prometimos nunca olvidar a los héroes, pero nos quedaremos cortos hasta que el WTCHP esté completamente financiado y todos los afectados estén cubiertos”, dijo Gillibrand esta semana.

En cambio, la activista y residente del Bajo Manhattan, Mariama James, dijo: “Habiendo enterrado literalmente a mi madre esta semana como resultado de su muerte por cáncer relacionado con 9/11 y a mi padre hace dos años por una enfermedad pulmonar también relacionada con los ataques, me molesta y me asusta que otros seres queridos como mis amigos y vecinos no puedan estar cubiertos con los beneficios. Nos prometieron tratamiento hasta el 2090. ¡Ahora fináncielo!”.

“Nosotros, el grupo del 9/11 somos un número chiquito. Después de 22 años, hagamos esto de manera oportuna para que finalmente podamos quedarnos tranquilos. ¡Queremos que nos dejen en paz!”, exclamó el activista John Feal.

El presidente de la Asociación de Bomberos, Lt. James McCarthy, le recordó al Congreso que aquellos socorristas que llegaron primero a la Zona Cero “aún siguen enfermos y muriéndose”. “Pedimos a nuestros oficiales electos que cumplan con la promesa que nos hicieron”.

Puntos de la legislación