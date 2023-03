Vanessa Claudio deja poco a la imaginación posando en ajustado body de corte alto

Vanessa Claudio publicó en sus historias de Instagram un video de una sensual sesión fotográfica donde se le puede ver con un look con el que deja a la vista mucha piel mientras posa con actitud seductora.

En el clip, la conductora puertorriqueña aparece de pie para la cámara, enfundada con botas altas de látex y un ajustado body de corte alto que deja poco a la imaginación debido a que la prenda es un tipo hilo dental por delante y por detrás.

“Portada próximamente”, es el mensaje que incluyó la también modelo en el material que hace suponer será la imagen de alguna revista.

Hace unas semanas, Vanessa Claudio viajó a Puerto Rico para disfrutar de unas vacaciones en una hermosa playa, ahí aprovechó para mostrar el cuerpazo que mantiene a sus 39 años usando un minibikini animal print que poco cubre su estilizada anatomía. También mandó un mensaje de amor propio.

“Puerto Rico 🇵🇷! ¡La libertad es el oxígeno del alma! Amo ser libre de hacer lo que quiera. La he trabajado y la tengo. Amo mi trabajo, amo la libertad de elegir a quien amar sin ataduras ni compromisos. Amo escoger que hago con mi tiempo. Amo ponerme lo que quiero y sí, amo ser sexy cuando deseo serlo… Amo mi cuerpo. Amo defender lo que creo y a los míos. Si no te gusta mi libertad, no pasa nada, si vas a criticar bye. Voy a ser más libre este año sin medio al qué dirán”, escribió al pie de las postales que por el momento cuentan con 99,000 corazoncitos rojos y más de 860 comentarios.

Desliza

TE PUEDE INTERESAR:

–Vanessa Claudio presume cuerpazo con un microbikini negro que desata bajas pasiones

–Vanessa Claudio manda mensaje a sus detractores y quienes dicen que ya la ven en “todos lados”