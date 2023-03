Agenda de eventos: exhibiciones, obras de teatro y hasta un show de circo conforman la oferta

Arte y danza puertorriqueña en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art anuncia la presentación de “Falta Crítica”, un performance de la destacada coreógrafa puertorriqueña Awilda Sterling-Duprey. En respuesta al impacto cataclísmico del huracán María, esta presentación de tres noches de duración, del viernes 3 al 5 de marzo, explora la huella dejada por la tormenta en los cuerpos, mentes, emociones y el entorno físico de todos los ciudadanos de Puerto Rico. Presentada en paralelo con la exhibición no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán María, esta obra teatral integra abstracciones de las tradiciones de la danza Yoruba y la manera en que éstas hacen referencia a las fuerzas de la naturaleza. A las 7:00 pm, en el Tercer piso del museo, Susan and John Hess Family Gallery and Theater. Entradas en: whitney.org

“March is Music” regresa al Pregones

La popular serie de conciertos de Teatro Pregones, “March Is Music”, está de regreso con nueve shows en vivo de artistas de clase mundial de música clásica, jazz, folk y fusión, además de la proyección de estreno en Nueva York de “Santos – Skin to Skin”, un retrato cinematográfico del maestro percusionista John Santos. Para arrancar el calendario que concluye el 31 de marzo, este sábado 4 se presentará el grupo Afro-Latino New York Boricua Sextet; mientras que el domingo será el turno de la pianista Minyi Zhang. Una opción de Livestream digital para los nueve conciertos también está disponible para visualización remota. Los boletos cuestan $25 en persona / $10 en línea; los eventos Bronx Piano Sundays y Bronx Film Wednesdays son gratuitos. El teatro está ubicado en el 575 Walton Avenue, Bronx. Para una agenda completa, visite: https://pregonesprtt.org.

Elefante e Inspector en La Boom

Este viernes en La Boom ( 56-15 Northern Blvd. 11377, Queens) habrá una verdadera fiesta de rock en español, ya que dos reconocidas bandas mexicanas se estarán presentando juntas: Elefante e Inspector. Con más de dos décadas de carrera, Elefante hará cantar y bailar al público con clásicos como Mentirosa, Así es la Vida y Angel; mientras que el ritmo de ska de Inspector se hará sentir con famosos temas como “Amargo Adiós, Te he prometido y Amnesia. Las puertas abren a las 10:00 pm. Entradas e información: www.laboomny.com.

Exhibición “Queer Nature” en el Bronx Art Space

El Bronx Art Space (700 Manida Street, Bronx) estrena esta semana la exhibición “Queer Nature”, la cual presenta obras de artistas LGBTQIA+ de Nueva York que desafían el discurso heteronormativo sobre el sexo y el género, mientras reimaginan la naturaleza a través de la experiencia queer. La naturaleza a menudo se utiliza como arma para justificar la homofobia y la transfobia, utilizando falsamente la biología como un medio para hacer cumplir las construcciones sociales. Los artistas que participan en Queer Nature alteran los conceptos idealistas de “naturaleza” o “natural” que se han construido a través de una lente heteronormativa occidental. Abarcando fotografía, instalación, video, medios mixtos y más, los espectadores se sumergen en un espacio que revela cómo la naturaleza desafía ser categorizada y colocada en el modelo binario. Hasta el 1 de abril. Más información:http://www.bronxartspace.com/

Concierto clásico en la iglesia St. Vincent Ferrer

El fundador y director artístico Thomas Crawford dirigirá la American Classical Orchestra (ACO), la orquesta de instrumentos de época más importante de la ciudad de Nueva York, en un programa de cantatas de Bach en la iglesia de estilo gótico de St. Vincent Ferrer, este jueves 3 de marzo a las 8 pm. El concierto cuenta con un conjunto de solistas notables que incluyen a la soprano Sherezade Panthaki, directora del programa vocal de Mount Holyoke College y miembro fundadora de Kaleidoscope Vocal Ensemble; el contratenor y cantante de la Ópera Metropolitana Daniel Moody, elogiado por su “resonancia vocal profundamente asombrosa” (The New York Times); el tenor Brian Giebler, ganador de una nominación al Grammy al Mejor Álbum Clásico Vocal Solista en 2020; y el bajo-barítono Joseph Parrish, ganador de las audiciones internacionales de jóvenes artistas de conciertos de 2022. Entradas disponibles en aconyc.org o llamando al 212.362.2727, ext. 4.

Búsqueda del tesoro del New Victory Theatre

La tercera búsqueda anual del tesoro del New Victory Theatre se llevará a cabo virtualmente este sábado 4 de marzo de 10:00 a 11:30 am. Usando la aplicación móvil GooseChase, los miembros de la familia trabajarán en equipos para competir en más de 100 misiones únicas y desafíos creativos para ganar puntos. Cada equipo tendrá la tarea de crear o realizar obras de arte originales usando solo sus cuerpos y su entorno, compitiendo contra el reloj para ganar puntos y subir su clasificación en el marcador. Al final del juego, los equipos con los tres puntajes más altos ganarán premios especiales. La inscripción y las entradas para este evento son gratuitas a través de la página: https://www.newvictory.org.

FL!P Circus llega a Nueva York

FL!P Circus arranca esta semana su nueva gira 2023 en el área de Nueva York. La producción totalmente nueva, creada por la familia Vázquez, presentará los favoritos del espectáculo del año pasado junto con un conjunto de nuevos actos internacionales que seguramente sorprenderán y divertirán. El espectáculo inicia su segunda gira nacional de un año en el Cross Country Center en Yonkers, NY (del 3 al 20 de marzo), seguido de paradas en el Staten Island Mall en Staten Island, NY (del 24 de marzo al 10 de abril) y el Smith Haven Centro comercial en Lake Grove, Long Island, NY (del 14 al 24 de abril). Las entradas ya están a la venta en: https://www.flipcircus.com.

Exposición de orquídeas en El Bronx

The New York Botanical Garden’s (2900 Southern Boulevard, Bronx) presenta la vigésima exhibición anual de orquídeas, The Orchid Show: Natural Heritage, la cual ofrece experiencias inmersivas con instalaciones de miles de orquídeas que transportan a los visitantes a paisajes etéreos y reverentes inspirados en el diseño de jardines chinos antiguos, realizados por la artists Lily Kwong. Las visitas diurnas de los miércoles y fines de semana a la exposición ofrecen una variedad de actividades, incluidas sesiones de preguntas y respuestas con expertos en orquídeas y experiencias multisensoriales. Durante seis sábados selectos, Orchid Nights ofrece visitas nocturnas, música, espectáculos, talleres de caligrafía, cócteles y comidas ligeras disponibles para compra. The Orchid Show estará abierto hasta el 23 de abril. Las entradas están a la venta en: https://www.nybg.org

Show familiar “Dog Man The Musical”

Unase a TheatreWorksUSA en el regreso a Nueva York de “Dog Man The Musical”, un show que sigue las crónicas de un superhéroe canino al que le encanta luchar contra el crimen y morder los muebles. Pero mientras hace todo lo posible por ser un buen chico, ¿podrá salvar la ciudad de Flippy, el pez cyborg, y su ejército de Beasty Buildings? ¿Podrá atrapar a Petey, el gato más malvado del mundo, que se ha clonado a sí mismo para vengarse del bienhechor de los perros? ¿Y George y Harold terminarán su espectáculo antes de la hora del almuerzo? Descúbrelo en esta aventura musical épica que presenta la hilaridad y el corazón de los amados personajes de Dav Pilkey, autor e ilustrador galardonado. En el New World Stages 340 West 50th street, hasta el 30 de abril. Información:https://twusa.org.