Cámara investiga a George Santos por sus mentiras para ser electo en Nueva York

La sonrisa con la que regularmente se le mira podría desvanecerse a George Santos, el representante del estado de Nueva York, ya que será investigado por el Comité de Ética de la Cámara, debido a sus mentiras sobre su vida personas, académica y laboral durante campaña.

“[Santos] pudo haber participado en actividades ilegales con respecto a su campaña para el Congreso de 2022″, dice el comunicado del comité.

El representante de Nueva York podría no haber revelado adecuadamente la información requerida sobre las declaraciones presentadas ante la Cámara, además de otras violaciones.

“[Se investiga si] violó las leyes federales de conflicto de intereses en relación con su función en una empresa que brinda servicios fiduciarios; y/o participó en una conducta sexual inapropiada hacia una persona que busca empleo en su oficina del Congreso”, se agregó.

Santos se ha convertido en un elemento incómodo entre los republicanos, debido a que su fama nacional es totalmente negativa, sobre todo luego de reconocer varias de sus mentiras, como que no acudió al Baruch College ni se graduó en 2010 en economía y finanzas.

“No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lamento haber embellecido mi currículum”, dijo Santos a The New York Post, el primer medio al que reconoció sus mentiras.

También dijo que logró una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York en 2013. Tampoco era cierto.

The New York Times reveló que Santos tampoco tenía 13 propiedades con su familia, como aseguró.

Santos también dijo que sus abuelos eran judíos, pero luego afirmó que él se refería a que había sido “judaizado”, no que él era judío.

Una de sus mentiras lo llevó a tocar fibras sensibles de hechos lamentables en EE.UU., como el tiroteo el club nocturno Pulse en 2016, en Orlando, ya que Santos dijo al menos cuatro empleados suyos habían muerto en esa mmasacre.