Eli Lilly reduce 70% el precio de su insulina

Eli Lilly dio una buena noticia para muchas personas que padecen diabetes, pues anunció reducciones de precios del 70% para sus insulinas recetadas y una expansión de su programa Insulin Value que limita los costos de desembolso del paciente a $35 dólares o menos por mes.

El laboratorio está adoptando estas medidas para facilitar el acceso de insulina y ayudar a los estadounidenses que puedan tener dificultades para salir adelante en un sistema de salud complejo en el que es difícil obtener insulina asequible.

Descuentos que se aplicarán:

Lilly reducirá el precio de lista de su insulina sin marca, Insulin Lispro Injection de 100 unidades/ml, a $25 dólares, a partir del 1 de mayo de 2023.

La Humalog (inyección de insulina lispro) de 100 unidades/ml para diabetes tipo 1 y 2, que es la que se receta con más frecuencia, tendrá un descuento del 70%, que se hará efectivo en el cuarto trimestre de 2023.

El laboratorio también anunció el lanzamiento de la inyección de Rezvoglar TM (insulina glargina-aglr), una insulina basal que es biosimilar e intercambiable con la inyección de Lantus (insulina glargina), con costo de $92 dólares por paquete de cinco KwikPens, a partir de abril de 2023.

“Si bien el sistema de atención médica actual brinda acceso a la insulina para la mayoría de las personas con diabetes, todavía no brinda insulina asequible para todos y eso debe cambiar“, dijo David A. Ricks, Presidente y CEO de Eli Lilly.

“Los recortes de precios agresivos que estamos anunciando hoy deberían marcar una diferencia real para los estadounidenses con diabetes. Debido a que estos recortes de precios llevarán tiempo para que el sistema de seguros y farmacias los implementen, estamos dando un paso adicional para limitar de inmediato los gastos de bolsillo costes para los pacientes que utilizan insulina y no están cubiertos por el tope reciente de la Parte D de Medicare”.

Lilly además está facilitando que más personas con diabetes obtengan sus insulinas. Con efecto inmediato, el laboratorio limitará los gastos de bolsillo en $35 dólares en farmacias minoristas participantes para personas con seguro comercial que utilizan el medicamento.

Las personas que no tienen seguro pueden seguir yendo a InsulinAffordability.com y descargar inmediatamente la Tarjeta de ahorro Insulin Value Program para recibir insulinas por $35 por mes.

“Estamos impulsando un cambio en la revisión del precio de las insulinas más antiguas, pero sabemos que 7 de cada 10 estadounidenses no usan insulina. Hacemos un llamado a los legisladores, empleadores y otros para que se unan a nosotros para hacer que la insulina sea más asequible“, dijo Ricks. “Durante el siglo pasado, Lilly se ha centrado en inventar insulinas nuevas y mejoradas y otros medicamentos que abordan el impacto de la diabetes y mejoran los resultados de los pacientes. Nuestro trabajo para descubrir nuevos y mejores tratamientos está lejos de terminar. No nos detendremos hasta que todas las personas con diabetes controlen su enfermedad y puedan obtener la insulina que necesitan”.

En las próximas semanas, Lilly lanzará una campaña nacional de concientización pública para ayudar a asegurarse de que todos los usuarios de insulina entiendan cómo acceder a las soluciones de asequibilidad de la compañía. Para obtener más información, puede visitar Lilly.com/insulina.

También te puede interesar:

– Enfamil retira del mercado 145,000 latas de fórmula para bebés por posible contaminación

– Los medicamentos ya no necesitan ser probados en animales antes de los ensayos en humanos, anuncia la FDA

– Retiran pastillas para la hipertensión por ser cancerígenas, ¡atención!