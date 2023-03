Guillermo Ochoa habla con Diego Cocca y fija su objetivo al Mundial de 2026: “Tengo ganas de seguir aportando a la Selección”

El histórico guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, aseguró que está atravesando un gran momento en su carrera tras regresar al balompié de Europa con el Salernitana de la Serie A; ahora el jugador resaltó que desea mantenerse dentro de la Selección Mexicana para el próximo ciclo mundialista y que incluso habría hablado con Diego Cocca para ponerse bajo sus órdenes.

Ochoa, de 37 años, sostuvo en una entrevista con Marca Claro que mantuvo una conversación con el nuevo director técnico del Tri, que fue designado por la Federación Mexicana de Fútbol como sustituto de Gerardo ‘Tata’ Martino; en dicho diálogo se mostró enfocado para mantenerse lo más activo posible para seguir jugando con la selección.

“Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista”, expresó Ochoa en su entrevista.

De participar en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Guillermo Ochoa estaría haciendo historia al disputar su sexta Copa del Mundo; actualmente lleva 18 años defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana y ha disputado un total de 135 partidos, por lo que es considerado como una de las figuras más importantes en la historia del Tri.

“Él habló con varios jugadores, y conmigo también. Charlamos del futuro, de nuestra Selección, intercambiamos experiencias, y me preguntó qué podíamos mejorar. Todos tenemos que ir de la mano para que hagamos un Mundial distinto, un Mundial bueno en nuestra casa en 2026. Fue una presentación de entrenador a jugador para avanzar juntos”, agregó.

“Tras el Mundial, tuve que explorar otras opciones. No quería parar tras Qatar ni tener vacaciones. No me gustan y no tuve muchas en mi vida. Hablé con el club y acepté. Estaré seis meses, y luego veremos si algún otro año más. De momento, vemos estos seis meses. Es un sacrificio pues me vine sin mi mujer y tres hijos”, destacó.

Para finalizar, Ochoa relató que vivir en Italia también le ha resultado beneficioso, debido a que no es tan agresivo como vivir en México y esto le permite tener una mayor tranquilidad para encarar cada uno de los partidos que disputa con el Salernitana.

“En Italia mi vida ha cambiado en todo. Acá es todo menos agresivo que en México, y me es más fácil salir a tomar un café, a comer o ir al supermercado. Gano en calidad de vida estando fuera de México”, concluyó el guardameta.

Contenido relacionado

–Cristiano Ronaldo convierte al Al-Nassr es uno de los clubes más populares del planeta

–Ricardo Peláez se sincera sobre Chivas de Guadalajara: “Hablé con Javier Mascherano para que dirigiera al equipo”

–Presuntos narcos lanzan amenaza contra Lionel Messi en atentado a supermercado de la familia de su esposa Antonela Roccuzzo