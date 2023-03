Zabdiel de Jesús, integrante de CNCO, anuncia que no es el padre biológico de la que pensaba era su hija

El 5 de noviembre de 2022 nació Luz de Jesús, la que hasta ahora se creía que era la hija de Zabdiel de Jesús, uno de los intérpretes que formaba parte de la famosa y desaparecida agrupación CNCO. En su cuenta de Instagram el cantante compartió un video donde presentaba a la pequeña desde el hospital en el que llegó al mundo.

Este 2 de marzo, casi 4 meses después del nacimiento de la pequeña, el cantante boricua anunció que él no es el padre biológico de la bebé. Esto lo hizo mediante un video en su cuenta de Instagram.

“Creo que lo que les quiero decir creo que lo tengo que decir en video: como todo el mundo sabe hace par de meses atrás hice el anuncio de que fui papá de una baby, pues resulta que hace un ratito me enteré que en verdad yo no soy el papá de la niña. En verdad no soy padre, no soy papá”, declaró el cantante de ‘Reggaetón lento”.

El boricua aseguró que mientras duró la etapa de ‘paternidad’ la disfrutó mucho y que ahora está trabajando en dejar esta etapa de su vida atrás. “Obviamente estaba como super con muchas cosas, muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera de verdad me lo gocé muchísimo. Es un capítulo que ahora estoy dejando atrás en mi vida. En verdad gracias a todo el mundo que me apostó cuando hice el anuncio”, dijo él.

¿Engañaron a Zabdiel?

Talitha, la madre de la pequeña, también se manifestó al respecto y señaló que ella nunca engañó al Zabdiel de Jesús. La artista declaró que antes de conocer al cantante estaba saliendo con otro boricua y que cuando se enteraron del embarazo sabían que existía la posibilidad de que no fuera de Zabdiel.

“Por eso después del nacimiento decidimos hacer el test. Igualmente fue un shock para todos, pero los planes de Dios son inexplicables muchas veces”, dijo Talitha.

Asimismo, la mujer agradeció a Zabdiel y a su familia por el cariño que recibió y el apoyo.

Sigue leyendo: CNCO anuncia durante los Premios Juventud que se separan tras siete años juntos

“Cinturita remix”: así se llama la nueva canción de la agrupación ‘CNCO’ en colaboración con ‘Reggie el Auténtico’