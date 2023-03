Adolescente fue acuchillado por un grupo en Queens, Nueva York

Un joven de 19 años fue asaltado por un grupo de personas que lo golpearon y apuñalaron repetidamente en Queens (NYC).

La policía de Nueva York divulgó anoche un video de tres sospechosos buscados por el ataque sucedido el lunes alrededor de las 8:30 p.m. cerca de la esquina de Myrtle Avenue y 80th St. en el vecindario Glendale.

Según NYPD, la víctima no identificada salía de un edificio con un amigo cuando cinco personas lo asaltaron. Fue hospitalizado en condición estable. Su amigo se cortó un dedo mientras intentaba agarrar el cuchillo de un atacante, detalló Fox News.

Al momento no hubo más información disponible. No se sabe el motivo del asalto ni si las víctimas conocían a sus agresores. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

También esa noche en Queens un joven de 25 años murió horas después de que lo encontraron gravemente herido apuñalado en un vehículo SUV en el vecindario Woodhaven.