Joven murió tras ser acuchillado dentro de camioneta en Queens, Nueva York

Un joven de 25 años murió horas después de que lo encontraron gravemente herido apuñalado en un vehículo SUV en Queens (NYC).

Un amigo de la víctima llamó al 911 a las 8:10 p.m. del lunes para informar el apuñalamiento. Cuando la policía llegó a Woodhaven Blvd. y Atlantic Ave. en el vecindario Woodhaven encontraron al joven dentro de un vehículo Subaru Outback con varias puñaladas en la caja torácica.

Inicialmente estaba en condición estable cuando los médicos lo llevaron al Jamaica Hospital Medical Center, pero su estado empeoró y murió a la 1:57 a.m. del martes, dijo la policía de Nueva York. Su nombre no fue mencionado inmediatamente, pero según New York Post no tenía antecedentes penales.

No está claro si el amigo que reportó el caso había estado con la víctima cuando ocurrió el apuñalamiento ni dónde ocurrió exactamente, comentó Daily News. Tampoco se sabe el motivo del ataque.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A fines de enero un joven de 26 años fue hallado muerto con una herida de bala en el asiento del pasajero de un automóvil estacionado a media tarde en El Bronx (NYC). En un caso similar, también el mes pasado un cadáver masculino fue hallado dentro de un auto quemado en Queens.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.