Preocupación en NYC por carrera acelerada del comercio de cannabis y sus derivados sin licencias

Tras la legalización de la marihuana, el pasado mes de marzo, y la apertura de los primeros dispensarios legales para su venta, hay una presunción muy clara en algunos vecindarios de la ciudad de Nueva York: mientras que las tiendas con licencias van apareciendo a paso muy lento, hay otro mercado “negro” y “gris” que empezó desde hace tiempo una carrera muy acelerada. Y peligrosa.

“Vengan a El Bronx y vean como en algunas áreas en las calles ya venden los tubitos, los porritos, las gomitas, como se llamen. Y esto aumentó desde que anunciaron la legalización. No las venden en tiendas como en Manhattan. Esto es un desastre que se venía venir. Ahora, para todos los niños, esto es muy accesible. Como una Coca Cola”, comenta alarmada a El Diario una madre dominicana, de 35 años, residente de Mott Haven.

La angustia de esta residente de El Bronx fue una de las razones por la cuales recientemente en medio de una lluvia de denuncias, la Ciudad de Nueva York y la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan anunciaron que pondrían la “cascabel al gato”, para frenar la expansiva proliferación de tiendas sin licencia que han aparecido en la Gran Manzana.

“Está perfecto que cierren las tiendas ilegales. Eso finalmente es muy fácil. Pero cómo vamos hacer con el mercado negro que se ha multiplicado en nuestros ojos. Los mismos productos y esos paqueticos que venden en esas tiendas, lo venden en las esquinas. Y eso ha proliferado más estos últimos meses. En El Bronx siempre han vendido drogas. Pero ahora lo hacen sin miedo”, denunció la isleña quien por razones obvias reservó su identidad.

Todas estas mismas luces de alarma ya se habían encendido cuando vecinos del Bajo Manhattan alertaron sobre la venta de una variada gama de derivados de cannabis, en las conocidas tiendas de productos para fumadores y vapeadores, en donde en muchos casos merodean menores de edad. En algunos casos están cerca de escuelas públicas.

El alguacil de NYC, Anthony Miranda (a la izquierda) y el equipo de seguridad pública de la Alcaldía sigue persiguiendo la venta ilegal de cannabis con nuevas estrategias. (Foto: Cortesía Alcaldía de NYC)

!Vigilen a sus niños!

De hecho, hace unos días se abrió un procedimiento judicial por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) contra cuatro establecimientos ubicados en los vecindarios de East Village y Loisaida.

De forma muy clara, las demandas de la Uniformada alegan que oficiales fueron testigo de la venta de cannabis a menores de edad, en cuatro establecimientos del Bajo Manhattan, ubicados en la Calle 14, la Primera Avenida, Saint Marks Place y la Avenida A.

Ante este hallazgo, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan envió cartas por correo a cada una de las más de 400 tiendas de humo registradas en este condado, advirtiéndoles sobre la posibilidad de procedimientos que podrían terminar en cierre de sus operaciones, por venta ilegal de productos con presencia de la hierba.

Pero este problema no es exclusivo de Manhattan. Obviamente, las autoridades están al tanto.

De hecho, medios locales reportaron que un niño de 11 años de Staten Island fue hospitalizado con un fuerte ataque, después de comer gomitas de THC que confundió con dulces en una fiesta del Super Bowl. Ahora su madre insta al alcalde a hacer algo para evitar posibles tragedias que involucren estos comestibles.

Uno de los funcionarios que se ha mostrado más activo, tratando de enfrentar esta tendencia, es el alguacil de Nueva York, Antonio Miranda, quien reconoce que el tema de las venta desordenada de productos de cannabis fuera de los límites de la nueva ley significan un “problema serio”. Aunque asegura que ahora tiene nuevas herramientas para combatirlo frontalmente.

“Hemos visto en nuestros recorridos estos productos como los cigarillos electrónicos y caramelos que contienen tetrahidrocannabinol (THC). Son anunciados y son llamativos específicamente para la comunidad joven. Debemos insistir que digan lo que digan sus distribuidores, estas tiendas sin licencias, pueden tener productos dañinos. Estoy pidiendo que los padres pongan mucha atención y advierten a sus hijos del riesgo de estos productos”, insistió Miranda.

El THC es el principal componente psicoactivo del cannabis y uno de al menos 113 cannabinoides totales identificados en esta planta.

Miranda reportó que hasta el pasado viernes su oficina llevó durante enero más de 34 inspecciones de tiendas que venden marihuana sin licencia, lo que llevó a la incautación de plantas de cannabis y comestibles por un valor aproximado de $262,000.

Las 34 tiendas que la oficina de Miranda inspeccionó y realizó incautaciones durante el mes pasado, constituyen una pequeña porción de las más de 1,400 tiendas que, según dicen, venden ilegalmente marihuana y productos de cannabis en los cinco condados

Desde principios de febrero, los esfuerzos del alguacil están repotenciados con una asociación con el fiscal de distrito del condado de Manhattan, Alvin Bragg y la Alcaldía.

“Seguiremos explorando más asociaciones y colaboraciones con otras agencias municipales, estatales y federales para ayudar a proteger la ciudad de Nueva York. Los propietarios de estos locales ahora están sobre aviso. Ya no se pueden hacer la vista gorda. Elegir las ganancias sobre la salud pública y la seguridad ya no es una opción”, aseveró Miranda.

Las leyes aclaran que la marihuana vendida en dispensarios estatales debe ser cultivada en NY. (Foto: AFP)

Por ahora, solo en Manhattan

El “arma letal” diseñada para destruir estos negocios clasificados como ilegales, es exhortar a los propietarios de los locales que retiren el contrato de arrendamiento a estos comerciantes.

“Así como no permitimos que abrieran bares y licorerías sin licencia en cada esquina, no podemos permitir eso tampoco para el cannabis. No es seguro vender productos que no estén debidamente regulados en cuanto a dosis, pureza y contaminantes”, destacó el Fiscal Bragg.

Se estima que por lo menos 1,400 comercios están distribuyendo productos derivados del cannabis, muchas veces bajo la advertencia que tienen propiedades medicinales y relajantes que “no son drogas”.

Uno de estos productos es el aceite de cannabidiol, una sustancia química que se encuentra en la marihuana, la cual se distribuye como un remedio eficaz para dolores y la ansiedad.

“Parecía que sería fácil para la ciudad cerrar las tiendas que venden ilegalmente cannabis no regulado. Pero según las leyes actuales, realmente no lo es. Vimos de primera mano cómo con la autoridad del alguacil se incautaron productos ilegales. Pero hasta ahora, había sido un recurso provisional necesario, pero no suficiente”, destacó la concejal de Manhattan, Gale Brewer.

La interpretación de Brewer es que hasta ahora, no se había encontrado una vía legal para cerrar 1,400 o más tiendas. Pero la fórmula surgida en Manhattan, podría ser una forma de aniquilar estos negocios.

“Necesitábamos una solución creativa para cerrar tiendas rápidamente sin presentar cargos penales, y el Fiscal Bragg la encontró. Espero que los otros cuatro fiscales de distrito de la ciudad, puedan adoptar el mismo enfoque en sus jurisdicciones”, reforzó la legisladora.

Aun así, el cierre de todas las tiendas denominadas del mercado “gris” de la marihuana, establecidas formalmente, no luce como una solución absoluta para que solo se venda este producto en un mercado ideal controlado, regulado y especialmente alejado de los menores de edad.

“Los veremos igual en las calles. No en tiendas, pero sí distribuidos en las esquinas de mano a mano”, sentencian grupos que aún se oponen a la legalización de la hierba.

Mientras… en el camino legal

Mientras se denuncian miles de puntos de venta de derivados de cannabis, sin licencia, se abrió en el Bajo Manhattan el tercer dispensario legal de cannabis para adultos. Mientras que en otras partes de la ciudad todavía están esperando.

Ya se inauguró en Binghamton el primer dispensario fuera de la Gran Manzana.

Hasta el momento, se han emitido 66 licencias minoristas en todo el estado, incluidos todos los distritos de la ciudad de Nueva York, excepto Brooklyn. Eso se debe a una demanda en curso que impide que el estado entregue licencias en ciertos condados.

El estado está dando prioridad a las licencias de venta minorista a personas con condenas previas por marihuana, para equilibrar las leyes antiguas que a menudo terminaban con un número desproporcionado de condenas para los acusados pertenecientes a las minorías negras e hispanas.

Hasta ahora, todas las licencias minoristas de Nueva York pertenecen a organizaciones sin fines de lucro o personas afectadas por “la guerra contra las drogas”. Los funcionarios estatales de cannabis dicen que esto es crucial para promover la “equidad social” a medida que construyen una nueva industria.

Todas las ventas legales de cannabis en Nueva York, están sujetas a un impuesto sobre las ventas del 13%.

“Estamos construyendo una industria del cannabis aquí en el estado de Nueva York que es equitativa y brinda nuevos recursos a organizaciones sin fines de lucro, que ofrecen servicios de apoyo a nuestras comunidades”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado sobre la apertura de los nuevos dispensarios.

“Hay mercado para todos”

Los comerciantes y grupos de defensa de estas tiendas, sin licencias, que se han colado en los vacíos aún existentes en las leyes, se defienden asegurando que están generando miles de empleos y están peleando por lograr licencias en un mercado en donde “hay oportunidades para todos”, como advierte un comerciante consultado por El Diario.

“Tenemos meses sirviendo a una clientela que consume responsablemente nuestros productos y estaban a la espera de los dispensarios legales, que han tardado en abrir. Por supuesto que la mayoría de estos comerciantes tienen reglas claras para no vender a menores de edad”, dijo la fuente.

Otros han argumentado a medios locales que ofrecen sólo productos elaborados con cannabidiol o CBD, que son productos derivados, pero “no drogan” a los consumidores.

El otro tema en este debate son las tiendas que venden calcomanías y “regalan” marihuana a sus clientes, las cuales están operando a través de las lagunas en la ley del estado de Nueva York.

Guerra a la hierba ilegal:

142 inspecciones en general ha realizado el Grupo de Tarea Conjunta del Sheriff de NYC.

en general ha realizado el Grupo de Tarea Conjunta del Sheriff de NYC. 285 infracciones han sido emitidas, lo que representa más de medio millón de dólares.

lo que representa más de medio millón de dólares. $8 millones en productos ilícitos han sido incautados.

¿Qué dice la ley?