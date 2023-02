En NYC declaran una guerra sin cuartel a tiendas sin licencia que comercializan marihuana y derivados

La Ciudad de Nueva York y la Fiscalía del Distrito de Manhattan anunciaron que tienen un “arsenal” de medidas para eliminar la proliferación de tiendas ilegales y sin licencia de marihuana en este condado. Desde ya aclaran que no habrá contemplación e irán a la “yugular” de los propietarios de los locales comerciales.

La alarmas ya se habían encendido cuando vecinos del Bajo Manhattan denunciaron la venta de productos con cannabis en las conocidas tiendas de productos para fumadores y vapeadores, en donde morodean menores de edad.

Lo que empezó solo como una preocupación de algunos residentes terminó en un procedimiento judicial abierto por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) contra cuatro establecimientos ubicados en los vecindarios de East Village y Loisaida.

Más específicamente, las demandas de la Uniformada alegan que oficiales fueron testigo de la venta de cannabis a menores de edad, en estos cuatro establecimientos en Manhattan: Runtz Tobacco, ubicado en 14 First Avenue; Broadway, ubicado en 736 Broadway; Saint Marks Convenience & Smoke Shop, ubicado en 103 Saint Marks Place; y Sogie Mart Rolls & Puff, ubicado en 24 Avenue A.

Todo el peso sobre el arrendatario

Además, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan envió cartas por correo a cada una de las más de 400 tiendas de humo registradas en este condado, advirtiéndoles sobre la posibilidad de procedimientos que podrían terminar en cierre de sus operaciones, por venta ilegal de productos con presencia de la hierba.

“La legalización del cannabis, fue un gran paso adelante para la equidad y la justicia, pero no vamos a dar pasos atrás al permitir que las tiendas de humo ilegales, se apoderen de este mercado emergente”, dijo el alcalde Eric Adams.

La expansión de reportes sobre la comercialización ilegal del cannabis en establecimientos comerciales, coincide con la apertura del primer dispensario autorizado, justamente en el Bajo Manhattan, el pasado 29 de diciembre.

Algunas aproximaciones extraoficiales apuntan a que unas 1,400 tiendas podrían estar vendiendo productos derivados de la marihuana, en los cinco condados, sin licencias y de forma camuflada. Prácticamente, todas lo hacen ilegalmente, si se apela a las consideraciones de la nueva ley.

Se pudo conocer que la carta de la Fiscalía del Distrito de Manhattan advierte a las entidades comerciales, están preparados para usar su autoridad bajo la Ley de Acciones y Procedimientos de Propiedad Inmobiliaria para exigir a los propietarios de estos locales que inicien procedimientos de desalojo de inquilinos comerciales, que se dedican a este comercio ilegal.

“Así como no permitimos que abrieran interminables bares y licorerías sin licencia en cada esquina, no podemos permitir eso tampoco para el cannabis. No es seguro vender productos que no estén debidamente inspeccionados y regulados en cuanto a dosis, pureza y contaminantes”, destacó el Fiscal Alvin Bragg.

“Peinarán” toda la ciudad

En las próximas semanas, la oficina del fiscal trabajará con sus socios para determinar dónde existe evidencia de ventas no autorizadas de cannabis y otras actividades ilegales, para notificar a los propietarios para que inicien los procedimientos de desalojo.

En este caso, si el arrendador no presenta una solicitud de desalojo dentro de los cinco días posteriores a la notificación por escrito, o si, después de presentar la solicitud, el arrendador no “procesa de buena fe la debida diligencia”, entonces la fiscalía iniciará su propio procedimiento contra el arrendatario.

En este sentido Chris Alexander, director de la Oficina de Gestión de Cannabis del Estado de Nueva York, (OCM) ponderó que estos “escaparates ilícitos”, están poniendo en riesgo la salud pública.

“Esto socavan nuestra capacidad de construir un mercado equitativo que funcione para compensar los daños causados ​​por la aplicación desproporcionada de la prohibición del cannabis, y estamos agradecidos por nuestra asociación con la Ciudad de Nueva York y el fiscal de distrito para cerrar todas las tiendas no deseadas”, estimó Alexander.

Una atmósfera de dudas

Nueva York legalizó el cannabis en marzo de 2022 y desde entonces una atmósfera de dudas persiste alrededor de los límites de la apertura de estos negocios.

Las denominadas tiendas de fumadores, han sido particularmente preocupantes para los reguladores estatales, porque dan a los consumidores la impresión de que son legítimas, cuando en realidad están operando sin supervisión oficial, destacaron portavoces de OCM.

La legislación estatal requiere que toda la hierba que se vende en el estado haya sido cultivada, procesada y probada dentro de sus fronteras.

Pero como han señalado las autoridades, la mayoría de estas tiendas venden productos en empaques con sellos de productos de otros estados. Algunas también ofrecen drogas ilegales, así como dulces y elixires hechos con hongos psicodélicos.

Los grupos de defensa de estas tiendas, sin licencia, dicen que están generando empleos y tienen meses sirviendo a una clientela que estaba a la espera de los dispensarios legales, que han tardado en abrir.

Otros han argumentado a medios locales que ofrecen solo productos elaborados con cannabidiol o CBD, que son productos derivados, pero “no drogan” a los consumidores.

El otro tema en este debate son las tiendas que venden calcomanías y “regalan” marihuana a sus clientes, las cuales están operando a través de las lagunas en la ley del estado de Nueva York.

¿Qué establecen las leyes sobre la marihuana en NY?