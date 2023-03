“Tú no eres Shakira ni yo Piqué”: la indirecta de Anuel AA en su nuevo tema

Anuel AA estrenó un nuevo tema llamado ‘Más rica que ayer‘. En esta canción, colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian, Anuel AA hace mención a Shakira, con quien su ex novia Karol G acaba de estrenar un tema que claramente habla de sus ex parejas y las nuevas novias de estos.

Asimismo, el intérprete menciona a Gerard Piqué, haciendo referencia a la situación que atraviesa con la colombiana y madre de sus dos hijos.

“Yo era un ignorante y manejarlo no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”, es lo que canta Anuel AA es uno de los versos del tema que tuvo 1,3 millones de reproducciones en Youtube a 13 horas de su estreno.

¿Será esta una indirecta para Karol G en medio de todo lo que se despertó tras su álbum y más especialmente por la polémica canción con Shakira? Los internautas creen que sí.

En una publicación en el Instagram de Anuel A dejaron algunos comentarios al respecto: “Esto es para la bebesita”, “La respuesta para Karol G”, “¿Soy yo o esa canción es para Karol G?”, “Estoy segura de que esa canción fue pa’ Karol” y “La dedicatoria del año: le respondió a Karol G”, dijeron los fanáticos.

¿Y Yailin?

Sin dudas debemos recordar que Anuel AA está casado con Yailin ‘la más viral’, quien está en la etapa final de su embarazo.

Sin embargo, se desconoce si esta parejita está junta, pues hace semanas se filtró un video del boricua asegurando que ya no está con Yailin, pero la duda viene luego de que en San Valentín la dominicana le agradeciera a su ‘amor’ ́por los lujosos regalos que recibió.

Hace pocas hors Yailin publicó una impagen de una mujr embarazada, llorando y que hala de la depresión. Tal parece ser que ‘la más viral’ está atravesando un duro momnto emocional al final de su gestación.

