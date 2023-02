Yailin recibe lujosos regalos de San Valentín luego de que Anuel AA anunció el fin de la relación: “Gracias amor”

Yailin ‘La más viral’ compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se observan todos los lujosos regalos que le hicieron llegar por el Día de San Valentín. La cantante y bailarina dominicana posó junto a grandes ramos de rosas, un oso de peluche gigante y varias joyas muy brillantes.

Esto sucede pocos días después de que Anuel AA informara que ya no mantiene una relación con Yailin, con la que se casó hace menos de un año y con la que está esperando una hija.

“Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer: ser MADRE. Ya falta poquito, mi reina, para conocerte. Tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias amor”, fue el mensaje que escribió Yailin para acompañar las fotografías y ahora crece la duda de si está o no con Anuel.

El cantante boricua había declarado: “Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con cojo…, luchadora, sola desde pequeña… Apoyenla”.

Hasta el momento no ha habido otra declaración pública, más allá de este mensaje de Yailin ‘La más viral’, de que la pareja en efecto continúe su relación, matrimonial y estén juntos esperando el nacimiento de su primera hija.

La bebé

Anuel y Yailin anunciaron a mediados de noviembre que están en la espera de su primera hija, que llevará por nombre Cattleya. Lo hicieron mediante sus respectivas cuentas de Instagram tras una fiesta con familiares y amigos cercanos donde revelaron el sexo de la bebé en medio de mucha emoción.

“No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras, aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo Yailin tras el anuncio.

