“Arturo deja los celos, Dania no te quiere para nada serio”, gritan afuera de La Casa de los Famosos

La que se armó fuera de La Casa de los Famosos estuvo bomba. Literalmente las fans de Arturo Carmona llegaron para hacerse sentir y hablar claro con su actor favorito. Desde fuera se escuchó que decían: “Arturo deja los celos, Dania no te quiere para nada serio”, lo cual demuestra que las fans de este galán de telenovelas están muy al pendientes de todo lo que pasa y se dice en el 24/7.

“Nada que Arturo no sepa”, dicen por ahí. Las fans le fueron a gritar al actor y Dania dice que ella ha sido honesta y que él ya sabe… Pero Arturo hasta se quiere casar con ella y además pide tres hijos en el combo matrimonial.

Hay quienes dicen que el problema con Dania Méndez es que ésta no ha sido del todo clara con Arturo Carmona, por alguna razón, creen, que la joven lo que hace es mantenerlo ahí pendiente de ella en lugar de decirle con todas sus letras que él no le gusta, que en efecto no quiere nada serio con él y que tampoco le atrae como hombre, como bien le ha dicho a Raúl García durante su estancia en la suite del líder.

Con esta falta de claridad, argumentan las fans de Arturo Carmona, éste mantiene viva la esperanza y por esto le pide a Raúl y a Osmel que hablen en bien de él con Dania. Sin embargo, Carmona tampoco es del todo inocente en esta falta de interés de Méndez, con sus celos éste lo único que ha generado es que la mexicana no muestre interés en él y se sienta oprimida y hostigada, casi obligada a no ser ella misma: coqueta, atrevida y libre.

