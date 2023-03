Adamari López a Nicole Chávez: “Me gustas más fuera de la casa que dentro”

“No hay mal que por bien no venga”, dice un viejo refrán y Nicole Chávez está reconquistando al público con su rol en las galas de La Casa de los Famosos y Adamari López comparte la opinión del público, por esta razón en una conversación reciente sobre el papel de Rey Grupero dentro de la casa, la puertorriqueña le dijo: “Me gustas más fuera de la casa que dentro”.

Pamela Menchaca también aprovechó la conversación para aplaudir el buen gusto de la hija de Julio César Chávez, Nicky se ha caracterizado por lucir elegantes conjuntos de acorde a su edad y cuerpo en cada una de las galas de La Casa de los Famosos.

Es oportuno decir que no todos están de acuerdo y mantienen sus férreas criticas en contra de Nicky, no a todos les gusta brindar segundas oportunidades y afirman que la hija del campeón no ha cambiado por cómo se comporta en sus plataformas sociales. Vale agregar que Nicky no le está faltando el respeto a nadie en sus redes, se limita sólo a dar su opinión y a seguir apoyando a los que ella considera, deben seguir dentro de la casa.

Tanto para Rey Grupero como para Juan Rivera y Nicole, la persona que debe ganar en esta temporada no es otra más que Madison Anderson, a quien describen como la única persona real y leal dentro de este reality.

Adamari López sostuvo una conversación sobre el paso de Madison en La Casa de los Famosos con Liliana Rodríguez, eliminada de la competencia por voto del público. Conversaron sobre la puertorriqueña junto a Verónica Bastos y Carlos Adyan, quien este domingo estará en la gala compartiendo con los expertos Laura Bozzo y Manelyk González.

