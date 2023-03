Paulo Dybala podría demandar a la Juventus: “No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo”

Hace algunas semanas se reveló la situación de la Juventus con respecto al mal manejo de la contabilidad en sus finanzas, lo cual le hizo perder 15 puntos en el campeonato italiano y ahora varios jugadores han salido a declarar las deudas que el club de Turín arrastra; uno de ellos es Paulo Dybala.

El argentino fue parte de la Juventus por 7 temporadas y recién en 2022 salió del club y fue fichado por la Roma, pero según el futbolista la Vecchia Signora aún le adeuda dinero de su sueldo.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo pero sé muy bien que la Juventus todavía me debe dinero“, comentó Dybala.

Por esta deuda el ahora jugador de la Roma podría demandar a la Juventus y según medios italianos la cifra asciende a $3,9 millones de dólares y el club tendría plazo para abonar esta cifra.

“Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos. Si no, mi abogado hará las solicitudes por escrito, aunque espero que no llegue tan lejos. Quiero que me devuelvan mi dinero pero sin presentar ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, explicó el cordobés.

Este endeudamiento es parte de los pagos que la Juventus aplazó durante la pandemia en 2020 y que hasta hoy tres años después, parece no haber cancelado en su totalidad no solo a Dybala sino a varios jugadores.

“Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si yo todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si me iba, en cambio, tenían que pagarme inmediatamente”, cerró Paulo.

La investigación a la Juventus por parte de la fiscalía y el TAS siguen en curso para determinar que tan grave fue la manipulación de números en los libros contables, la sanción podría generar incluso un nuevo descenso para el equipo de Turín.

