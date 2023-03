Quiropráctico de Long Island acusado de abusar de una adolescente recibe nuevos cargos por supuestamente tocar a otras tres pacientes

Un quiropráctico de Long Island, Nueva York, enfrenta tres cargos por tocar inapropiadamente a tres pacientes durante exámenes en los últimos dos años, acusaciones que llegan luego de ser arrestado en octubre del año pasado por presuntamente abusar de una menor de 16 años.

Ronald Bernardini, de 65 años, fue puesto bajo custodia este sábado luego de que las ex pacientes de su consultorio en Lake Ronkonkoma informaran a la policía la ocurrido y lo acusaron de conductas pervertidas en las citas que tuvieron entre febrero de 2021 y octubre pasado, de acuerdo con la policía del condado de Suffolk.

El quiropráctico, proveniente de Smithtown, fue acusado de cuatro cargos de contacto forzoso y se espera que permanezca detenido en la noche hasta su comparecencia ante el tribunal del Primer Distrito en Central Islip el lunes, informó New York Post.

Las recientes acusaciones llegan luego de que en octubre Bernardini fuese arrestado y acusado de abusar sexualmente de una joven de 16 años, que le dijo a sus padres que el médico le tocó los senos a la fuerza durante un examen,

Cuando fue consultado por el New Jersey News 12 sobre si iría a la cámara y hablaría al respecto, Bernardini manifestó: “No quiero la cámara aquí. Me han bombardeado con tanta mierda que no es verdad”.

La directora ejecutiva del Crime Victims Center, Laura Ahearn, apuntó que no es raro que profesionales o personas en puestos de confianza victimicen sexualmente a niños o adolescentes.

“La buena noticia aquí es que esta adolescente lo contó, porque lo que sucede es que los niños normalmente tienen demasiado miedo para denunciarlo. Entonces, debido a que ella lo denunció, ahora verás potencialmente a otras víctimas que se presentarán y esto pondrá fin a esto”, precisó Ahearn en declaraciones recogidas por el medio anteriormente citado.

Los investigadores pidieron a cualquier persona que crea que podría ser víctima de Bernardini reportarse con ellos marcando al 631-854-8452.

También te puede interesar:

• Exginecólogo de la Universidad de Columbia, Robert Hadden, es declarado culpable de abuso sexual en un tribunal federal

• Madre latina denuncia presunta negligencia de escuela de Queens en caso de bullying

• Doctor abusaba sexualmente de sus pacientes mujeres: acusación en Nueva Jersey