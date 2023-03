¿Cómo funciona el reloj de pitcheo? La apuesta de MLB para reducir el tiempo en los partidos [Video]

Dentro de la implementación de nuevas reglas en el béisbol, una de las más grandes novedades que tendrá mucha repercusión en MLB para la temporada 2023 será el uso del reloj de pitcheo, que según el ente regulador del béisbol ayudará a que los partidos tengan una duración mucha más corta.

Aunque la norma había sido implementada anteriormente en partidos de ligas menores asociadas a MLB, esta será la primera vez que se usará en una temporada de Grandes Ligas, aunque actualmente ya se encuentra siendo aplicada en el Spring Training 2023.

Sin embargo existen muchas dudas en los fanáticos sobre su uso, como se aplicará en lanzadores, cuales son las penalidades en caso de incumplir la regla, si afectará a los bateadores, entre otras preguntas.

¿Qué indica la nueva regla del pitcheo en MLB?

La regla señala que todo lanzador debe ejecutar cada pitcheo en un rango de tiempo entre 1 y 15 segundos, mientras que el tiempo se extenderá cinco segundos más (20 segundos) en el caso que hayan hombres en base.

De no cumplir con el tiempo estimado, será sancionado con bola en favor del bateador.

Sin embargo, la regla también influirá en los bateadores, al tener 30 segundos entre bateador para presentarse en la caja de bateo del home. En caso que no lo hagan en ese período serán sancionados con un strike.

Además, el bateador también deberá estar listo para enfrentar el pitcheo del lanzador antes de que el reloj marque los ocho segundos, si se excede será penalizado con un ‘strike’ en su contra.

Para facilitar su aplicación, cada estadio de MLB contará con dos relojes ubicados detrás de la caja de bateo a cada lado del árbitro y dos más posicionados en los jardines, además de ello, los árbitros están equipados con un sistema encargado de informarle cuando el reloj haya expirado.

¿Qué dicen los protagonistas?

Como toda nueva regla en un deporte como el béisbol, ha generado reacciones a favor y en contra de su aplicación. Estelares como el lanzador Zack Wheeler o el jardinero Andrew McCutchen entienden que la regla del reloj es muy invasiva y que acelera demasiado el juego, mientras que algunos relevistas, que suelen participar en situaciones en las que el juego se encuentra igualado o por , consideran que el reloj constituye otro elemento de presión en su contra.

En tanto que las estrellas de New York Mets y New York Yankees, Max Scherzer y Aaron Judge, creen que el reloj de pitcheo les proporciona ventajas que antes quizás no tenían.

Scherzer señala que el reloj pone el control del juego en manos del lanzador, mientras que Judge entiende que todo lo que acelera la acción del lanzador es beneficioso para los bateadores.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró el funcionamiento de la regla con una comparación entre el lanzador Pedro Báez (actual de Houston Astros, pero otrora jugador de Los Angeles Dodgers) y del derecho de Dodgers, Landon Knack.

A la derecha se encuentra aplicado el reloj de pitcheo mientras que a la izquierda Báez dura hasta 1:37 segundos en lanzar la primera vez al plato.

Mira el video aquí:

