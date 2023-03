Latinas siguen ganando terreno en pequeños negocios en NYC pero falta mucho camino por recorrer

Cuando Carly Peralta tenía 5 años, llegó con su familia a Nueva York procedente de Jarabacoa, en República Dominicana. Años más tarde, tras mucho trabajo, a su padre le brilló el Sueño Americano y levantó una bodega en Washington Heights, donde la niña creció.

Y aunque antes de ir a la universidad, la dominicana de 35 años soñaba convertirse en sicóloga, terminó estudiando administración de empresas, y tras graduarse en 2013, optó por seguirle los pasos a su padre. Hoy es dueña de “CP Mini Market”, en el Alto Manhattan, y una de las cientos de mujeres latinas que tienen bodegas en la Gran Manzana, quienes representan el 5% del total de dueños de los entre 12,000 y 13,000 pequeños negocios de comestibles que hay a lo largo y ancho de la ciudad. Y el porcentaje sigue creciendo.

“Las latinas nos estamos abriendo camino en los negocios, eso está clarísimo. Ya se acabó la época en que el machismo lo ponía a uno como menos, y aunque tenemos más igualdad, creo que todavía hace falta que más mujeres salgan de su zona de comfort y se quiten esa idea de ‘no puedo’, porque el que no arriesga no gana”, asegura la empresaria latina, quien hace 7 años está al frente de su negocio, y quien advierte que hay un sello femenino que hace que haya más conexión con su clientela. “Las mujeres somos más amables, más cariñosas y trabajamos duro, y con independencia financiera uno se puede enfocar mejor en su futuro, como le enseño a mis hijos (un varón y una niña). Siempre les digo que no se sientan menos que nadie, aunque admito que me he encontrado con cada personaje al que no le gusta la idea de verme en ese rol, pero se acostumbran y tendrán que seguir acostumbrándose”.

Y es que dentro de los más de 2 millones de pequeños negocios que se estima hay en Nueva York, donde 757,816 son propiedad de mujeres, el sello latino lo ponen 265,133 locales comerciales y el avance de mujeres hispanas sigue avante pero con un mar de retos.

Así lo asegura Arelia Taveras, directora regional de la Asociación de restaurantes latinos de Nueva York y directora de negocios de la Cámara de Comercio Dominicoamericana, quien destacó que las hispanas tienen que ser reconocidas como “esas guerreras” que no solo han dado el paso hacia ser propietarias de empresas sino también han contribuido a mantener elevada y estable la economía de la ciudad y el estado.

“Nadie puede negar ya que vemos a mujeres latinas fuertes, a las que se les han ido reconociendo sus contribuciones a la economía. Las mujeres ahora se están echando las manos una a otras. Las hispanas, las afro y la mujer en general, está cogiendo el puesto al que tienen derecho y eso es algo de elogiar”, aseguró la activista, quien destacó que en pequeños negocios el 53% de la fuerza laboral son latinos, y la mitad de esa fuerza son mujeres, a quienes se debe apoyar más.

“Quisiéramos promover la creación de Fuerzas de trabajo latinas, que no solo vayan de negocio en negocio mirando en qué se les puede ayudar sino que además puedan identificar a mujeres que tienen deseo y talentos para abrir sus propios negocios. La Ciudad debe darles a ellas más facilidades. No solo ayudar a los negocios que ya están establecidos sino a los sueños de las mujeres que quieren tener su propia empresa”, dijo Taveras. “En especial se debe tender la mano a mujeres que no tienen papeles para que se sientan más empoderadas, más motivadas y más seguras, porque sabemos de casos, y no son pocos, donde mujeres sin papeles han puesto sus negocios a nombre de otros y los han perdido. Estas mujeres vienen aquí con hambre de triunfar y son la base de nuestra economía”.

La bodeguera dominicana Carly Peralta, propietaria de CP Mini Market en el Alto Manhattan.

Francisco Marte, presidente de la Asociación de bodegueros y pequeños negocios de Nueva York, también aseguró que ha visto cómo las mujeres latinas se han seguido abriendo paso en la creación de empresas en la Gran Manzana, pero insistió en que se necesita ampliar el apoyo.

“En los últimos tiempos se ha visto el crecimiento de más mujeres en las bodegas e inclusive ese avance se está dando fuerte entre mujeres jóvenes menores de 30 años, lo que es una buena señal, siendo ya el 5% del total de propietarios de bodegas“, dijo el líder empresarial. “Pero para que sigan creciendo, ya no necesitamos luchar tanto contra el machismo que dominaba antes, sino con la inversión en ellas con algunos fondos y en mayor seguridad pública. Urge dedicar fondos e incentivos para mujeres como minoristas que no tienen recursos y que puedan crear sus negocios propios, pues vemos que las mujeres latinas son arriesgadas y muy emprendedoras, y con ganas de superarse, porque traen eso en las venas y no podemos dejarlas a un lado, porque están más que listas”.

A pesar de ese empuje, las enormes ganas y las historias de nuevas empresarias que siguen apareciendo en los cinco condados, el panorama dista mucho de ser el ideal para las mujeres latinas y de otras minorías que intentan abrirse paso en el mundo de los negocios propios.

Así lo evidencia un reporte de la Oficina del Contralor Municipal, Brad Lander, que coincidió con el Mes de la Mujer, en el que se revela que en materia de asignación de contratos por parte de la Administración Municipal a empresas pertenecientes a mujeres, estos negocios siguen relegados en la cola.

Los datos recavados por la Contraloría evidencian que las empresas de mujeres afroamericanos y latinas recibieron menos del 2% del total de las inversiones de contratación de la Ciudad en el año fiscal 2022, a pesar de que existen leyes y programas que ordenan aumentar la diversidad en asignación de contratos, contra el 70% entregados a empresas propiedad de mujeres blancas u hombres asiático-estadounidenses.

El estudio del Contralor señaló además que las empresas propiedad de mujeres “reciben mucho menos de lo que les corresponde de los recuentos de contratos registrados y órdenes de compra”, y con 5,338 registradas como propiedad de mujeres en general, siguen muy por debajo de las de los hombres: 11,713.

“Durante demasiado tiempo, la Ciudad de Nueva York no ha gastado dólares públicos en negocios de propiedad de afroamericanas y latinas”, dijo el Contralor, quien recomendó ampliar el uso de métodos de adjudicación discrecionales, reformar el proceso de subcontratación y hacer que los proveedores paguen a tiempo. “Aumentar la contratación y el gasto con empresas propiedad de personas de color y mujeres es fundamental para construir una ciudad más igualitaria y los datos presentados cuentan la historia detallada y abismal de dónde están las cosas y de cuán lejos tenemos que llegar”.

La concejal de El Bronx, Pierina Sánchez, destacó la urgencia de que las mujeres reciban mayor apoyo y entrega de contratos municipales, a fin de disminuir la brecha que existe en los negocios y poder destacar más como propietarias.

“Durante demasiado tiempo, las minorías y las mujeres han sido excluidas de los contratos de la Ciudad (…) Si bien la Ciudad ha mejorado sus esfuerzos para corregir estas injusticias económicas históricas, queda un largo camino por recorrer”, dijo la política de origen latino.

La concejal Nantasha Williams, hizo un llamado a la Ciudad para que mejore sus prácticas, a fin de lograr que las empresas de mujeres puedan beneficiarse de los contratos anuales que las hagan crecer más financieramente.

“Estoy muy decepcionada, particularmente dada la diversidad en el liderazgo de nuestra ciudad. Si no abordamos este problema ahora, me temo que nunca tendremos otra oportunidad”, dijo la política, quin agregó que parte d ela tarea para mejorar el panorama empresarial para las mujeres en la Gran Manzana es acabar con barreras que impiden que sus empresas puedan contratar con la Ciudad, reducir la burocracia e implementar nuevas medidas para apoyarlas.

CP Mini Market en el Alto Manhattan.

El propio alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, reconoce que todavía el camino está lejos de ser lo que debería para que se haga justicia con las mujeres y sus negocios y advirtió que a pesar de las promesas de equidad económica de administraciones anteriores, propietarios de empresas pertenecientes a minorías y mujeres siguen en un segundo plano.

“A principios de este año, establecí nuevas y ambiciosas metas (…) y firmé una orden ejecutiva para abordar la ‘disparidad dentro de la disparidad'”, dijo el mandatario local.” Y aunque más de una cuarta parte de los contratos elegibles se otorgaron a micro empresas en las primeras tres cuartas partes de esta administración, reconocemos que podemos hacer mucho más para construir una ciudad más equitativa (…) reconocemos que tenemos un largo camino por recorrer para aumentar el acceso de los grupos que se han visto afectados de manera persistente y negativa por las desigualdades”.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, reconoció el aporte de las mujeres latinas e inmigrantes en la industria de los pequeños negocios en los cinco condados que albergan una de las mayores concentraciones de empresas propiedad de mujeres, con casi la mitad del total, pero admitió que falta mayor apoyo.

“Las mujeres latinas son esenciales para la economía y la fuerza laboral de la ciudad de Nueva York, y debemos aprovechar sus contribuciones para fortalecer aún más nuestra ciudad”, aseguró la jefe del órgano legislativo municipal, de mayoría femenina, al tiempo que advirtió que si se facilita un mayor acceso a capital, apoyo al desarrollo empresarial y mayores políticas de accesibilidad, más mujeres latinas emprendedoras y aspirantes a dueñas de pequeñas empresas podrán tener oportunidades económicas equitativas.

“Demasiadas personas que sueñan con abrir sus propias pequeñas empresas carecen del apoyo y los recursos vitales para alcanzar con éxito sus objetivos. Me enfoco en apoyar a las emprendedoras de comunidades de color a través de políticas e inversiones que abran puertas de oportunidad a quienes más lo necesitan”, agregó la legisladora.

Cada vez mas mujeres latinas son propietarias de pequeños negocios en NYC.

Las mujeres y los pequeños negocios en NYC en cifras