Dominicano Julio Rodríguez aún no asimila que jugará su primer WBC: “Nunca pensé que estaría en el equipo”

El joven jugador estrella de los Seattle Mariners, Julio Rodríguez, está a pocos días de cumplir el sueño que tenía desde niño, jugar el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana, algo que hasta mediados del año pasado sólo veía como una posibilidad casi nula.

Esa posibilidad que Rodríguez veía como lejana, se produjo gracias a una conversación que tuvo en julio del 2022 con su compatriota Nelson Cruz en el National Park, quien aún sin ser gerente general del Dominicana, le preguntó si quería estar en el torneo, aunque el joven jardinero solo lo vio como un pregunta sin pensar que era una invitación formal.

“Me hizo un comentario, diciéndome como, ‘Creo que me gustaría que jugaras’” relató J-Rod. “Yo estaba como, ‘No lo sé. Me gustaría, pero no sé si me invitarán’, a lo que él respondió: ‘No, yo quiero que juegues’”.

En ese momento el jardinero de 22 años, aún se encontraba asimilando que ya había debutado en la MLB y que su destacada actuación en su año de novato, lo había llevado a ser seleccionado a su primer Juego de Estrellas y a participar en su primer Derby de Jonrón, mismo en el que montó un verdadero show y terminó subcampeón.

Ahora, algunos meses después en los que se convirtió en Novato del Año de la Liga Americana y guió a los Mariners a romper un sequía de 21 años sin llegar a la postemporada, Julio Rodríguez no solo está en el roster de su selección para el Clásico Mundial, sino que se proyecta a ser uno de los protagonistas del equipo.

“Significa un mundo. Creo que he sido un fan del Clásico desde niño. Recuerdo que era uno de mis sueños. Todo el país nos estará respaldando, apoyándonos. Será un sueño hecho realidad”, expresó el jugador franquicia de Seattle.

El jardinero, que ya representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó la medalla de bronce, quiere dar el paso que le falta para ser campeón pero ahora en un evento de mayor categoría como lo es el World Baseball Classic (WBC).

“La pasión de los jugadores cuando nos juntamos, es como si todo estuviera en todo en juego para nuestro país. Siempre recuerdo eso”, recordó de su participación en la justa olímpica. .

“El hecho de que [el WBC] se juegue cada cuatro años hace que tengas que dejarlo todo (…) No se puede tratar del mañana o del otro día. Es como, ‘Hay que hacerlo ahora’. Se siente esa presión, ese desespero por ganar ahora. Eso es lo único que importa”, argumentó.

Teniendo en cuenta que apenas viene de jugar su primer año en Grandes Ligas, donde vivió múltiples emociones y registró varios logros, Julio Rodríguez da una mirada a su pasado reciente y admite que no se imaginaba todo lo que ha pasado y menos que ahora vaya a representar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Definitivamente, no hubiese imaginado esto para este año”, confesó Rodríguez. “Sabía que el Clásico sería este año y todo eso, pero nunca pensé que estaría en el equipo”.

Con información de MLB.

Lea también:

– Cuba pierde al grandeliga Andy Ibáñez para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol

– Shohei Ohtani se lució con descomunal jonrón en Japón y hace temblar a sus rivales en el Clásico Mundial de Béisbol

– Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela buscará olvidar sus malas actuaciones del pasado