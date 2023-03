El entrenador de un equipo francés del Angers francés renunció tras un polémico comentario machista

El director técnico del Angers de la primera división del fútbol francés, Abdel Bouhazama, renunció a su cargo este martes luego de una polémica que surgió tras un comentario machista.

La directiva del equipo aceptó la salida de Bouhazama y anunció la búsqueda de un nuevo estratega para el puesto.

Todo se generó porque futbolista el argelino, Ylyes Chetti, está imputado por agresión sexual, luego de presuntamente tocar a una mujer en una discoteca.

Abdel 𝗕𝗼𝘂𝗵𝗮𝘇𝗮𝗺𝗮 n’est plus l'entraîneur de l’équipe professionnelle à partir de ce mardi 7 mars. Cette décision a été prise, hier, d’un commun accord, entre la Direction d’Angers SCO et Abdel 𝗕𝗼𝘂𝗵𝗮𝘇𝗮𝗺𝗮.



El entrenador intentó quitarle culpa al jugador y dijo “No está mal. Todos hemos tocado chicas”, a su plantilla antes de iniciar el partido de este domingo.

La frase de Bouhazama se filtraron en el periódico regional, el Ouest France, y causaron una enorme polémica este lunes en Francia.

Ante esta situación el equipo indicó que todo se había tratado de una simple “torpeza” del entrenador, y que sus palabras “se habían sacado de contexto”.

Sin embargo, las críticas se agudizaron. El concejal de Deportes de Angers, ex jugador del club, consideró que “un entrenador de primera división no puede hablar así, tampoco un educador. Un hombre no debe expresar esas palabras”, señala este martes Le Parisien.

Ante la presión creciente de colectivos y autoridades, y las críticas en los medios, el técnico “anunció al presidente, Said Chabane, que había decidido dejar el cargo“, y que la directiva “toma nota de esa decisión”, según indicó un comunicado del club.

Sin embargo, el club señaló posteriormente que Bohazama seguirá ligado a la entidad en otra posición.

Con información de EFE

