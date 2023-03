Francisca Lachapel comparte algunas fotos y le exigen que busque un asesor de imagen

La dominicana Francisca Lachapel el pasado lunes le quiso dar un feliz inicio de semana a sus seguidores de la red social de la camarita. Por ello, compartió cuatro imágenes y luego de eso le consultó a los usuarios que cuál de las fotos estaba mejor.

El blazer era blanco con rayas negras, al igual que el pantalón, mientras que por dentro se le veía una camisa gris. Además, el look lo acompañó por algunas prendas que le dieron un toque delicado, aunque pareció no gustarle a muchos.

“¡Feliz lunes mi gente linda! Lo que determina tu presente es el significado que le hayas atribuido a tu pasado. 1,2,3 y 4 📸”, fue el mensaje que acompañó las postales que compartió en su perfil.

Los internautas siguen opinando sobre la apariencia de la dominicana, y es que continúa recibiendo comentarios negativos y uno de los motivos sigue siendo el corte de cabello que decidió realizarse el pasado mes de diciembre. Por ello, algunos han manifestado su desacuerdo con el look, al tiempo que le recomendaron usar peluca.

Sin embargo, su cabello no ha sido lo único criticado hasta el momento, pues los usuarios de la red social de la camarita han manifestado que no siempre se viste de una forma que la pueda terminar favoreciendo. Además, recibió varios consejos de algunas personas que la siguen en la red social de la camarita, pues dicen que debería buscar ayuda de un profesional.

“Yo no sé el motivo por el que critican tanto la ropa de ella. Viste bien y no es fácil todo los días tener que estar diferente. Yo la encuentro linda siempre”, “Ella debe buscar un asesoramiento una cosa, una cosa es lo que a uno le gusta y otro lo que quede bien. No le voy a decir te ves bonita porque eso es lo que ella quiere escuchar”, “Ella es bonita pero sinceramente con ese corte de cabello se ve muy avejentada. Pero para los gustos, los colores”, “Ella es bella pero el pelito así no me acaba de agradar”, “Ponte tu peluca, muy bonita te quedaba”, “Ese pelo está raro, ya crecieron”, “Urgente necesita un asesor de vestuario, por favor”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

