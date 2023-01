Francisca Lachapel enternece con una foto y sus seguidores creen que está en espera “de una niña”

La dominicana Francisca Lachapel a través de su cuenta en Instagram compartió una particular foto donde se le ve muy alegre. A su vez, aprovechó para que sus más de cuatro millones de seguidores le comentaran si tenían metas para este 2023.

“¿Cómo quieres que sea tu año? ¿Ya creaste el plan de acción? Yo quiero el mío lleno de colores, risas, momentos inolvidables y dulces sabores. Ando inspirada hoy. ¡Feliz día mi gente linda!”, fue el mensaje que acompañó la postal subida en la red social de la camarita.

La presentadora de televisión con una gran sonrisa posó con un algodón de azúcar rosado en una de sus manos, hecho que hizo pensar a más de uno que la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 estaría en espera de una niña, según los internautas.

A su vez, las expresiones en la publicación no se hicieron esperar, debido a que infinidades de personas se tomaron el tiempo para escribir algunas palabras, pues varios de los internautas explicaron los deseos y metas que tienen para este 2022.

Sin embargo, también hubo impresiones un tanto negativas porque en diversas ocasiones la han tildado como una persona “sufrida”, hecho por el que un usuario de la red social de la camarita le pidió que no siguiera siendo de esa manera.

“Así de colorido”, “Bella”, “Así también y que mi familia venga pronto si Dios quiere”, “Si fuéramos personas más positivas el mundo sería más bonito”, “Como dice la palabra, tus planes no son mis planes, yo siempre espero en el señor”, “Mi plan es ahorrar”, “Francisca creo que está en espera de una niña“, “Es verdad, sin dramas, ya está bueno de hacer la sufrida”, “Siempre elegante e impecable”, “Todo lo mejor para este nuevo año”, “Y tu peluca para cuándo?”, “Algodón tan dulce como tú”, “Cómo hay tanta gente envidiosa? Por Dios”, “Yo sé que tú estás embarazada pero no entiendo el motivo por el que no lo dices”, “Una baby Francheska estaría excelente“, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post.

