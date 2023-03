Joan Laporta responde a las acusaciones de corrupción: “El Barcelona nunca ha comprado árbitros”

Luego que el diario ‘El País’ informó que la Fiscalía denunciaría al FC Barcelona por haber incurrido en delito de corrupción en el supuesto soborno que realizó a los árbitros, el presidente del equipo culé, Joan Laporta, salió en defensa del club y rechazó todas las acusaciones sobre este caso.

Laporta concedió una entrevista al Círculo Ecuestre de Barcelona, donde quiso aclarar todo la polémica en torno a los supuestos pagos que hizo a la empresa del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Negreira.

“Tenemos preparada una rueda de prensa para hablar de este tema, pero tenía este almuerzo. Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprarlos. Rotundamente nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato. Nosotros volvemos a ir bien, nada es casual”, explicó Laporta.

El presidente del conjunto azulgrana asegura que todo lo que se ha dicho del ‘caso Negreira’ es parte de “una campaña orientada a controlar el club y a perjudicar a los intereses” es este.

“LaLiga no ha aceptado que el Barça no firmase con CVC. Nosotros encontramos mejores soluciones. Lo de la Superliga tampoco ayuda. Queremos hacer una competición muy atractiva sin cargarse las ligas estatales. Queremos que haya una armonía, como con la Champions. Pero los clubes gobernaremos, debemos ser nosotros quienes soporten a los equipos, a la competición, y tenemos que ser los más beneficiados”, puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la activación de las palancas que realizó previó al inicio de esta temporada para poder realizar los distintos fichajes e inscripciones de LaLiga. “No me planteo más palancas, porque LaLiga ha emitido circulares de que todas las operaciones que nos daban ‘Fair Play’ ya no se puede hacer”, alegó.

“Solo se pueden operaciones sobre activos que no generen activos recurrentes. La venta del 49% de BLM no sería considerada un ingreso, el Museo tampoco. Hemos revisado la deuda y estamos en récord de ingresos por patrocinios. Mientras funciones así, no nos planteamos vender más activos”, subrayó Laporta

Uno de los temas tratados en las últimas semanas es sobre si el Barcelona se iba a convertir en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD): “Los socios y socias del Barça siempre serán propietarios del club mientras yo sea presidente”.

