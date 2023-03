Ludwika Paleta: “Cuando me embaracé me quitaron la exclusividad en Televisa”

Para el programa “Mi Vida” en Canela.TV Ludwika Paleta abrió su corazón y nos reveló impresionantes acontecimientos de su vida, de los cuales teníamos muy poca idea, sobre todo por cómo se quedó sin trabajo de la nada. Para dicho programa la protagonista y villana de telenovelas dijo: “Cuando me embaracé me quitaron la exclusividad en Televisa”.

Pero esta no fue la única revelación que lanzó, la más dura vino cuando ya su hijo había nacido, por la incertidumbre de su vida laboral. “Cuando nació Nicolás no tenía trabajo, no sabía ni siquiera si iba a volver a la televisión”, destacó Paleta.

“Esa fue la situación que más me pegó, porque si no me hubiera embarazado de seguro me habría metido a castings o ido a Los Ángeles a buscar suerte”, destacó Ludwika, quien le ha dado al público televidente grandes proyectos televisivos protagonizando historias como “Carrusel”, “Amigas y Rivales”, “La Querida del Centauro”, “El abuelo y yo” y “Madre sólo hay dos”.

En esta declaración, como bien reportó Mezcalent, la reconocida actriz fue quien tomó la decisión de poner en pausa su carrera artística para poder dedicarse por completo a Nicolás, pero cuando quiso regresar a trabajar ya no pudo.

Varios actores ya han participado en este programa hablándole a sus fans en primera persona sobre todos los momentos buenos y malos que han tenido que atravesar en su vida, como Ludwika han estado: William Levy, Julián Gil y próximamente Gaby Espino.

Este tipo de conversaciones tan desprovistas del glamur de la televisión ha permitido que los actores conecten con su público de manera más íntima. El éxito de este formato, sin duda, surge también luego de ver cómo la vulnerabilidad de éstos hace que la imagen que se percibe de ellos se vuelva más humana y menos estilizada por la fama, como bien hemos visto en otros proyectos similares como las entrevistas de Yordi Rosado en su famoso canal de YouTube.

