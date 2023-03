Mariano Rivera arremete contra el reloj de la MLB: “No se está jugando como se debe”

El legendario lanzador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, decidió romper el silencio sobre los recientes cambios en el reglamento que se han registrado para la temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB) y que han generado cierta controversia entre los aficionados y jugadores.

El ex cerrador panameño y Salón de la Fama de Cooperstown habló específicamente sobre la implementación del reloj para los lanzadores durante una entrevista con el periodista dominicano Héctor Gómez; Rivera detalló que este hecho afectaba completamente el esquema del juego de pelota y que se encontraba en total desacuerdo con su implementación ya que no se “está jugando como se debe”.

“Estoy en contra de algo que está cambiando el juego o algo que no se está jugando como se debe. Personas que no han lanzado una bola en su vida o no han tomado un bate en su vida que vengan a decirme lo que yo tengo que hacer”, expresó Rivera.

Mariano Rivera sobre la tecnología en el béisbol: "Estoy en contra de algo que está cambiando el juego o algo que no se está jugando como se debe o personas que no han lanzado una bola en su vida o no han tomado un bate en su vida que vengan a decirme lo que yo tengo que hacer". pic.twitter.com/mghAe4GP8m — Héctor Gómez (@hgomez27) March 5, 2023

Asimismo, Rivera destacó que la directiva de las Grandes Ligas no le está permitiendo a las nuevas generaciones poder pensar y desarrollar su estilo de juego de una manera más normal, ya que están haciendo el deporte lo más mecánico posible para que sea cada vez más corto y no se disfrute.

“No estamos desarrollando nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes se les dice: ‘ Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y no lo dejamos pensar, es lo que está trayendo toda la tecnología hoy en día y con eso yo tengo problemas'”, agregó el histórico lanzador en sus declaraciones.

Durante los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas se han registrado diversos acontecimientos que han generado polémica, aunque sin llegar a un punto de gravedad por parte de las organizaciones, por lo que habrá que esperar hasta el arranque de temporada para saber cómo avanza el trabajo con estos nuevos cambios.

Contenido relacionado

–Miguel Cabrera consigue una interesante marca sin iniciar la temporada 2023 de la MLB

–Tigres de la UANL enfocado en la gloria: Guido Pizarro revela que quieren regresar al Mundial de Clubes

–Ricardo Ferretti sobre su duelo contra Pumas de la UNAM: “Pasé 17 años y hay un cariño recíproco”