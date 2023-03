Ricardo Ferretti sobre su duelo contra Pumas de la UNAM: “Pasé 17 años y hay un cariño recíproco”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul en la Liga MX, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, habló este lunes sobre el desempeño de su equipo tras la derrota ante Mazatlán FC en la última jornada del torneo Clausura 2023. Desde las instalaciones de La Noria, el estratega aseguró que le dolió mucho el resultado, aunque espera mejorar en los próximos partidos para avanzar a la Liguilla.

“No importa contra quién sea, las derrotas siempre duelen, pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y ahora que perdimos no somos la caca del caballo. Meternos a la Liguilla y no dependemos de nadie. Nosotros tenemos que cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo al Repechaje, buscar pasar la fase y en la Liguilla cualquiera puede ser campeón”, resaltó.

Además de estas palabras, el Tuca también habló sobre el partido que disputarán el próximo 11 de marzo ante los Pumas de la UNAM, encuentro que le genera una profunda nostalgia debido a que defendió los colores felinos por 17 años e incluso quedó campeón en el torneo Clausura 2009.

Ferretti aseguró que el desempeño vivido en el Estadio Azteca no quedará en la memoria de los jugadores y que harán todo lo que sea necesario para registrar una victoria ante Pumas y sumar tres puntos de gran valor en el campeonato nacional.

“Uno no es de palo, pasé 17 años en Pumas y hay un cariño recíproco, pero somos profesionales y ellos no se van a dejar ganar por el cariño que me tienen y yo tampoco. Vamos a buscar el triunfo los dos equipos. Con Rafa estuve trabajando un tiempo atrás y ahora él está con Pumas haciendo un buen trabajo, pero la amistad que hay, como en los equipos, cada uno va a buscar los suyo”, expresó.

“Después del partido del viernes definitivamente tenemos que poner mayor énfasis porque recibimos tres goles. Ahora no podemos solo entrenar una cosa y descuidar otras. Tenemos que ver aspectos ofensivos y defensivos”, concluyó.

