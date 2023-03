Osmel Sousa amenaza con dejar ‘La Casa de los Famosos’: “Yo no estoy aquí para ser segundón”

Osmel Sousa manifestó su molestía con sus fanáticos. El ‘zar de la belleza’ está indignado dentro de ‘La Casa de los Famosos’, pues no ha recibido ningún mensaje de apoyo de los carros que pasan cerca de la mansión gritando palabras de aliento a los participantes de esta tercera temporada.

El ‘hacedor de misses’, como también es conocido Sousa, expresó su descontento ante una de las cámaras del reality show de Telemundo y hasta amenazó con abandonar la competencia si esta semana no recibe ningún mensaje de apoyo.

“Óyeme esto que les voy a decir: estoy indignado porque no puede ser que todos los días pasen por aquí carros con altavoces dándole mensajes de apoyo a todos los candidatos de esta casa menos a mi. ¿Qué es eso? Como esta semana no pase un carro diciéndome cosas me voy de aquí, porque yo no vine a ser segundón”, expresó Osmel Sousa, luciendo un pantalón blanco y una camisa floreada en tonos azules.

Sus fanáticos rápidamente reaccionaron en las redes sociales y comentaron la publicación pidiendo organizar una caravana para que Osmel Sousa sienta su apoyo.

Participación destacada

Osmel Sousa ha sido uno de los participantes favoritos del público de ‘La Casa de los Famosos’ debido a sus ocurrencias y a su manera de expresarse. El ‘zar de la belleza’ hace pocos días se metió al closet de sus compañeros y lo criticó todo, asegurando que no tienen buen gusto para vestir.

“Todas se visten fatal. Paty se viste como si fuese una aeromoza de una línea aérea. Los hombres ni les cuento. Unas chaquetitas, unas cosas, mírame esté: aquí tiene 150 pares de tenis y yo me horrorizo cada vez que vengo para acá”, expresó el cubano.

Asimismo, tiempo atrás aseguró que él estaba en el reality show para que lo atendieran y no para atender. Esto, luego de que La Materialista le pidiera que por favor le diera un vaso de agua.

Con su manera de ser Osmel Sousa se ha ganadao el corazón de los televidentes.

