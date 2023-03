Dicen que Julián Gil se está haciendo la “víctima” por la situación con Marjorie de Sousa y él se defiende

Julián Gil no se guarda nada y volvió a hablar de las diferencias con Marjorie de Sousa, la madre de su hijo Matías, y mencionó una acusación que hay en su contra a través de las redes sociales.

El actor y presentador argentino hizo un comentario sobre el nacimiento del pequeño al que no puede ver ante la negativa de la madre. Él destacó que a pesar de que tiene dos hijos mayores que Matías, el nacimiento de su hijo con De Sousa fue el primero al que pudo asistir.

“Yo no estuve en el parto de Nicole, nunca me lo perdoné. En el parto de Juliancito llegué tarde, no pude estar por trabajo. Cuando nace Mati, digo, esa fecha es sagrada, no me iba a perdonar, y gracias a Dios tuve la bendición y la dicha de estar ahí recibirlo y ser el primero que estuvo con él”, destacó Julián Gil ante las cámaras de ‘Siéntese quien pueda’.

Ahí fue cuando el actor argentino aprovechó para decir que hay gente que lo señala por no haber estado en el parto tras una acusación hecha por Marjorie de Sousa. “Aunque todavía hay gente en redes que dice, por una acusación de la mamá, que yo no estuve en el parto, gracias a Dios tuve ese video, tenía 5 o 6 cámaras y es una de las cosas que me guardó para que en su momento él sepa que yo estuve ahí”, expresó y finalizó Gil.

Tras estos mensajes al padre de Matías le llegaron diversos comentarios que él se dedicó a responder a través de una publicación en el Instagram del programa que él mismo conduce. “Ya este hombre cansa haciéndose la víctima”, le dijo un internauta y la respuesta del argentino no tardó en llegar.

“¿Víctima? En serio? Ojalá nunca te arrebaten un hijo… Digo, si tienes o piensas tener. Qué lástima gente como tu”, manifestó Julián Gil en su defensa.

Y es que está no es la primera vez que Julián Gil habla sobre este tema en su show. Hace unos días atrás él envió un mensaje a Marjorie de Sousa, suplicando que dejara que comparta con su pequeño hijo.

“Podrías estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, dijo el ante las cámaras.

