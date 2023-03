Julián Gil le suplica Marjorie de Sousa que lo deje ser parte de la vida de su hijo Matías

Julián Gil vivió un momento complicado en ‘Sientese quien pueda’ pues le tocó hablar de una situación muy personal: sobre su hijo Matías, con quien no puede compartir por negativa de su madre Marjorie de Sousa.

El duro instante que tuvo el presentador argentinó surgió tras unas declaraciones de De Sousa, quien ante las cámaras aseguró que ella no habla de situaciones personales con los medios cuando le preguntaron por Gil y la relación con el pequeño.

“Soy una dama y las damas no hablan… Soy una dama, corazón, y de esto no voy a hablar de esto en los medios, Dios los bendiga. Mi vida, está mi hijo, por favor. Soy una dama, mi amor, yo no hablo de mis temas privados en los medios: de esto no voy a hablar”, dijo la venezolana al reportero que le preguntó.

Ante esto, Julián Gil no se guardó nada y arremetió con todo contra Marjorie de Sousa: “Es una mezcla de sentimientos: llevo meses escuchando ‘soy una dama y no quiero hablar de esto’. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como papá, al público y a la gente que de alguna manera la apoyo a ella. Me pregunto: ¿Si Mati le pregunta ‘¿cómo está papá, quién es mi papá, qué hace mi papá? ¿Qué le dices al niño? ¿Soy una dama y no puedo hablar?”, expresó Julián Gil en principio, siendo visiblemente afectado por el tema.

Le suplica a Marjorie de Sousa

De la misma manera Julián Gil destacó que ya no sabe de qué manera pedirle a Marjorie de Sousa que lo deje formar parte de la vida del pequeño Matías y, una vez más, le rogó a la venezolana que le permita compartir con su hijo.

“Podrías estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, declaró Gil ante las cámaras.

