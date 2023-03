Enfrentamientos en Bajmut aumenta intensidad y se teme que la ciudad caiga en manos de los rusos

Kiev informó este miércoles que desplegará una evacuación obligatoria de menores de edad que permanece en la ciudad de Bajmut, el nuevo epicentro de las guerra que Rusia inició contra Ucrania. En el poblado al Este del país encuentran 38 niños que no habían sido evacuados, antes de que la guerra iniciara en Bajmut vivían más de 70,000 personas, entre ellas 12,000 niños.

El Consejo de Ministros ucraniano tomó la decisión como medida de seguridad ante el avance ruso por el Donestk, incluso el pasado el martes la ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk informó que al menos 4,000 personas permanecen viviendo en la ciudad.

Vereshchuk señaló que existen 132 municipios clasificados como zona de hostilidades activas, pero Bajmut cumple la característica adicional del cerco de las tropas rusas, lo que obliga a las autoridades a que se aplique la evacuación obligatoria de los menores edad. Ucrania decidió el martes mantener a sus tropas para defender la región del Donestk debido a los temores de Kiev que con la toma de Bajmut los rusos puedan realizar una toma del Este ucraniano.

#Prigozhin afirma en el video a continuación que #WagnerPMC ahora controla toda la sección este del río #Bakhmutovka en #Bakhmut. En particular, está de pie en el monumento T-34. pic.twitter.com/Nu8YQilV8x — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 8, 2023

El presidente Volodimir Zelenski optó por proseguir con la defensa de Bajmut y fortalecer a las tropas en el lugar. El jefe de Estado afirmó a finales del mes de febrero que la situación el Donestk se está volviendo cada vez más difícil para sus tropas. Por su parte, Yevgueni Prigozhin, el jefe del grupo de mercenario Wagner aseguró que en la ciudad deben quedar cerca de 12,000 soldados rusos y 20,000 ucranianos.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norter (OTAN), Jens Stoltenberg, descartó la posible de Bajmut suponga “un punto de inflexión” en la invasión rusa. El jefe de la organización atlántica señaló que Rusia está desplegando más soldado, pero que a Moscú le falta en calidad, intenta suplirlo en cantidad.

“No podemos descartar que Bajmut al final pueda caer en los próximos días. Por tanto, es también importante destacar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión de la guerra“, dijo durante una rueda de prensa. The Allies will not consider it a critical point in this war if #Bakhmut does not hold up under Russian pressure , Jens Stoltenberg said

They will continue to support #Ukraine in its fight against Russian aggression. pic.twitter.com/7I2RacVMeI— Feher_Junior (@Feher_Junior) March 8, 2023

Por otro lado, Volodímir Zelenski sostuvo un encuentro en la capital de Ucrania con el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres para buscar soluciones que permitan alcanzar el objetivo de un acuerdo de paz. “La soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania se deben mantener, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas,” dijo el jefe de la ONU.

Lea también: