Zendaya es una de las mejores vestidas de la Semana de la Moda de París: pone de moda el mini short

Zendaya tiene 26 años de edad y es en la actualidad una de las celebridades que no sólo se ha destacado en la actuación, sino también en el mundo del “fashionismo”, por tener un gran sentido de la moda. No hay alfombra roja en la que la estrella de “Spider-Man” no se haya destacado.

A tempranas horas del día, el nombre de Zendaya ya acaparaba los titulares de moda, ya que su presencia en el “Paris Fashion Week” se hizo sentir. La joven dijo presente en el “Louis Vuitton Womenswear Fall Winter 2023-2024”, de ahí que luciera uno de los icónicos bolsos de la marca. Pero fue su atuendo en “animal print” el que destacó.

Zendaya en el “Louis Vuitton Womenswear Fall Winter 2023-2024”, del “Paris Fashion Week”. / Foto de Grosby Group

A finales del año pasado, Zendaya también dio mucho de qué hablar por su relación con el también actor Tom Holland. Medios internacionales hablaban de que la joven pareja ya estaba planificando su vida en común.

Según reportó Showbiz a mediados de noviembre de 2022, una fuente de su entorno se ha puesto en contacto con la revista Us Weekly para confirmar la buena marcha de su historia de amor, así como para revelar que los dos intérpretes ya están empezando a esbozar sus planes para consolidar su vida en común a largo plazo. “Se lo están tomando en serio, esto es permanente. Quieren sentar la cabeza y, desde luego, ya están haciendo planes para el futuro próximo”, ha señalado el informante.

Showbiz también hace un retoma la historia de amor de este para de actores y es que su romance lleva vigente, al parecer, desde hace ya cuatro años apróximadamente, tal vez. Y es que han pasado ya seis años desde que Holland y Zendaya se conocieran en el set de rodaje de la primera película de la saga ‘Spider-Man’ que ambos protagonizaron.

Desde entonces, ambos se han consagrado como dos de las estrellas más rutilantes del firmamento hollywoodiense, gracias, en el caso de ella, a series como ‘Euphoria’, y a las cintas de acción que no ha dejado de liderar él desde que el público le aclamara en su papel del superhéroe arácnido, según información tomada de Showbiz.

Lee más de Zendaya aquí:

Zendaya ganará $1 millón por cada episodio de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Tom Holland y Zendaya ya estarían planeando un futuro real juntos

Conoce la casa que Zendaya le compró a su papá