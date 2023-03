Mike Rutherford asegura que Phil Collins está un poco más inmóvil de lo que solía estar

Mike Rutherford, miembro de Genesis, habló sobre el deteriorado estado de salud de Phil Collins, quien tiene problemas de movilidad.

“Como saben, Phil está un poco más inmóvil de lo que solía estar, lo cual es una pena, pero en la gira estaba de buen humor, dijo a la BBC.

Luego de que Collins tuviera una lesión en la columna en 2007 que le dejó daños en las vértebras de la parte superior del cuello y también en los nervios, el músico ha perdido movilidad, lo que también ha limitado su capacidad para actuar.

En marzo de 2022, Genesis realizó su último concierto en el cual Collins se vio obligado a actuar en silla de ruedas, ahora el guitarrista Mike Rutherford se encuentra promocionando su concierto junto a su banda Mike + The Mechanics.

En entrevista con BBC Breakfast, Rutherford actualizó sobre el estado de salud del baterista y compartió que su hijo Nic será parte de su gira.

“Está bien ahora en casa, disfrutando de la vida. Ha trabajado muy duro a lo largo de los años. Creo que está disfrutando su tiempo en casa“, compartió.

En 2021, Phil Collins habló con el mismo medio sobre su incapacidad para tocar la batería ya que “apenas podía sostener un palo”. En los últimos años se ha visto al intérprete de “You’ll be in my heart” apoyándose de un bastón.