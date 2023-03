3 razones por las que no te conviene pagar una membresía de Costco

Hay muchas personas que creen que al comprar al por mayor en Costco están ahorrando una cantidad considerable de dinero, pero existen varios factores que podrían demostrar lo contrario.

Por eso, a continuación, te presentamos tres aspectos que debes tener en cuenta para decidir si vale la pena invertir en una membresía de esta cadena de almacenes.

1. Vives solo

Uno de los beneficios de Costco es que puedes comprar cosas al por mayor y pagar menos, pero eso podría no tener mucho sentido si vives solo, ya que es posible que no necesites una cantidad de producto muy grande, además de que quizás no tengas el espacio para almacenar todo.

Al menos que vayas a comprar al por mayor que no tengan fecha de caducidad como el papel higiénico, no le sacarías tanto provecho a una membresía de Costco.

2. Tienes una pareja, pero sin hijos

Si vives en pareja, pero no tienen hijos, podría ser que tampoco necesiten sacar una membresía de Costco. Y es que podría ser suficiente con ir a un supermercado tradicional, como Walmart, y simplemente dividir las compras entre dos.

3. Vives lejos de un almacén de Costco

Debes preguntarte qué tan lejos vives de un almacén de Costco y si vale la pena hacer el trayecto para los ahorros que tendrías.

Generalmente, se considera que cualquier establecimiento ubicado a más de 20 o 30 minutos de tu hogar resulta demasiado lejano para que la ventaja de ahorrar dinero justifique el esfuerzo.

Cabe señalar que actualmente Costco tiene 583 almacenes en Estados Unidos, por lo que es muy probable que estés cerca de uno.

Sigue leyendo:

・5 consejos para que no gastes de más al comprar en tiendas como Costco y Walmart

・5 formas de gastar menos dinero al comprar boletos para el cine

・Cliente de Sam’s Club dice que es más barato comer en la tienda que comprar para preparar comida en su casa