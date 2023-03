Anitta asegura que subastaría sus órganos para librarse del contrato con su disquera

La cantante brasileña Anitta acusó a su disquera de no darle el apoyo suficiente en su carrera y de impedirle dejar su contrato.

Este miércoles, la cuenta de Warner Music publicó varias historias en Instagram para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Una de estas publicaciones incluía una foto de Anitta y su canción “Envolver” como acompañamiento musical.

Poco después la artista compartió estos mensajes, aunque los acompañó con una serie de textos críticos hacia la compañía.

“La comunicación en Warner es tan buena que me incluyen en un mensaje para desear un feliz Día de la Mujer, aunque yo he tenido que pedirles en público que ellos me den el ‘respeto a la mujer’ que representa esta fecha“.

“(Además), en el fondo (de sus historias) usan una canción que me dijeron que nunca sería un éxito si yo no la grababa como colaboración, porque yo no era lo suficientemente fuerte por mí sola“, señaló.

También dijo que ha pedido ser liberada de su contrato y que presuntamente, ejecutivos de la compañía se lo han negado.

“(Trátenme como respeto) en lugar de enviar a sus abogados a hablar con los míos para hablar sobre dinero. Ya acepté el triste hecho de que soy la principal inversora aquí y le pedí a la disquera que hiciera su simple labor: promover mi música“, indicó.

Anitta ha dejado entrever tensiones con Warner

Hace unos días, cuando un fan le sugirió en Twitter que terminara su relación con la compañía, la brasileña respondió que las cosas no eran tan sencillas.

“Mi amor, si hubiera que pagar una multa ya habría subastado mis órganos, por más caro que fuera salir. Pero por desgracia no la hay. Cuando somos jóvenes y aún no sabemos mucho tenemos que prestar mucha atención a las cosas que firmamos. de lo contrario podemos pasarnos la vida pagando el error“, escribió.

Tras estos mensajes, algunos fans publicaron hashtags en Twitter como forma de apoyo a la cantante.