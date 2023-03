Diego Lainez cuenta toda la verdad sobre su decisión para irse a Europa: “Era una oportunidad que debía tomar”

La llegada del futbolista mexicano Diego Lainez de vuelta a la Liga MX ha sido uno de los sucesos que más impacto ha generado en todo el campeonato nacional, ya que ha sido el centro de las críticas de importantes figuras como el antiguo entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, quien argumentó los motivos por los que el jugador no brilló en el balompié europeo.

La joven promesa fue firmado recientemente por los Tigres de la UANL tras unirse a las filas del Real Betis con tan solo 18 años, un hecho que sin duda alguna ha sido bastante beneficioso para la plantilla, ya que ha brindado un nuevo respaldo en el campo de juego con el que poco a poco suma cada vez más minutos.

Ante este hecho, el canterano de las Águilas del Club América resaltó en una entrevista para ESPN que no se arrepiente de su decisión de irse a jugar a Europa y que si tuviera una nueva oportunidad de cruzar el mar con las mismas condiciones no lo dudaría dos veces; sostuvo que este tuvo de oportunidades suelen ocurrir una sola vez en la vida y destacó que no deben desaprovecharse.

“No hay nada escrito y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no. Al fin y al cabo por mí vinieron y le pagaron 15 millones al América y es algo que no lo hemos visto en los últimos años. ¿Le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en seis meses la vas a tener ahí en puerta? (…) Era una oportunidad que tenía que tomar, si me la vuelven a poner a los 18 años y con todo lo que yo viví y si me dicen ‘¿Te vas?’ Me voy otra vez si fuera la misma opción”, expresó Lainez.

El internacional azteca, que actualmente tiene 22 años, sostuvo que existe una gran exigencia en el rendimiento por parte de equipos como las Águilas del América y los Tigres de la UANL debido a la importancia y trayectoria que poseen en la Liga MX.

“El hacer bien las cosas en América, que fue el club en el que me formé, no es fácil, es un club con mucha exigencia. Tengo muy buenos recuerdos ahí, hice las cosas bien ahí. Salí campeón y fue algo muy bonito y venir a un equipo como Tigres, que es también un club grande, me recuerda un poco también a eso, porque es una exigencia del día a día, partido a partido”, agregó el futbolista.

