Quién era Génesis Escobar, la embarazada que mataron a balazos en medio de fallido intento de robo en Chicago junto a su novio

Génesis Escobar, la hispana embarazada asesinada a tiros en medio de un robo fallido en Chicago, cargaba con un vasto historial criminal que incluyen varios arrestos en años recientes.

El reporte de Chicago Sun-Times que cita archivos judiciales del condado Cook revela que al momento del asesinato, la hispana se encontraba bajo probatoria tras resultar culpable en un caso de agresión menor. Además estaba acusada por posesión de un vehículo robado. Otros cargos de robo al por menor y posesión de drogas habían sido desestimados.

Escobar, de 21 años, fue baleada fatalmente el lunes a eso de la 1 p.m. en el bloque 5200 West Montana Street, en Belmont Cragin de Northwest Side.

El feto que llevaba en su vientre también murió como resultado del ataque. La joven tenía siete meses de embarazo.

Al momento del tiroteo, Escobar se hallaba dentro de un auto en una alegada transacción de drogas con su novio que se encontraba en el exterior.

El hombre, que no ha sido identificado, supuestamente dejó moribunda a Escobar tras el tiroteo.

Según fuentes policiales que cita el medio, la pareja de la muchacha intentó robar a los otros involucrados en la transacción y ahí fue cuando estos la emprendieron a tiros.

Las autoridades no han reportado de arrestos en relación con el caso.

La mujer fue declarada muerta en Illinois Masonic Medical Center, así como el bebé por nacer.

De acuerdo con testigos, Escobar era parte de una pandilla que trató sin éxito de robar el auto.

Iris Álvarez, vecina y amiga de la occisa, declaró al periódico que, antes de reportarse el crimen, Escobar había visitado a su hija y luego le mandó un mensaje a ésta pidiendo ayuda.

“Ella le texteó a mi hija y le dijo: ‘¡Por favor, ayúdame!, ¡estoy en problemas!“, narró Álvarez.

“Pero mi hija estaba durmiendo”, añadió.

Poco después, ambas escucharon cuatro disparos y fueron a averiguar lo que estaba pasando. Fue en ese momento que divisaron a Escobar que yacía en la calle y batallaba para respirar.

“Nosotros miramos por la ventana y vimos que el vehículo, alguien abrió la puerta del conductor, caminó alrededor, sacó el cuerpo y se marchó”, relató la mujer.

“Ellos lanzaron un montón de dinero sobre ella. Yo no sé si ella estaba en algún tipo de problema. A mí no me importa en cuanto problema tú estés metido, yo siento que una persona hacerle eso a otra, es no tener corazón”, consideró Álvarez.

