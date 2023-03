La Casa de los Famosos 3: las piernas de Jimena Gallego están de infarto

Jimena Gallego es una de las conductoras de La Casa de los Famosos junto a Héctor Sandarti. Y no cabe duda que su soltura, simpatía y empatía le permite al público adentrarse más en las emociones que se viven dentro del reality de Telemundo.

Sin embargo, otro detalle importante de la presencia de Jimena Gallego es su belleza. Sus ojos hipnotizan, su sonrisa es contagiosa y sus piernas… de las que hablamos ahora, están para no sólo elevar la temperatura, sino también las palpitaciones de los fans. Con este pequeño vestido azul que compartimos a continuación era muy difícil concentrarse en lo que Héctor Sandarti tenía para decir en la Edición Especial.

Pero ojo que Jimena Gallego sabe lo que tiene, viendo las galas nos damos cuenta que la mayoría de sus vestidos son pequeñitos y es que definitivamente no hay mujer más hermosa que aquella que sabe favorecer sus encantos.

También nos hemos podido dar cuenta que la bella rubia es fan de los colores y no le tiene miedo a ninguno, porque así como se viste de azul, se viste de blanco, de fucsia y por qué no hay de amarillo. Pero cuidado, porque hasta con conjuntos en nude y brillantes nos ha deleitado en las pantallas de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Jimena Gállego (@jimenagallegotv)

Sobre la conducción que realiza en el programa, Jimena es tan querida como cuestionada. Algunos quieren criticarla diciendo que no ve el 24/7 cuando realiza uno que otro comentario sobre los participantes, mientras que unos más dicen que es demasiado parcial.

Sin embargo, sabemos que Jimena ve el 24/7, hasta horas de la madrugada. Y en cuanto a tener o no favoritos, es muy difícil no simpatizar o empatizar en este tipo de programas, sobre todo si ella está tan pendiente del reality por 24 horas. Quiérase o no esto generará en ella que algunos le gusten más que otros y también se vale, es así como se forman los teams.

