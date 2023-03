Tres nuevos nominados en La Casa de los Famosos: Paty, Diego y Raúl van al SUM

“Tras advertencia no hay engaño”, dice un viejo refrán que podemos aplicar hoy en La Casa de los Famosos. “La Jefa” los puso a jugar y el reto era no moverse. De hacerlo la sanción quedó clara: nominación inmediata.

“La Jefa” nunca ha bromeado con los habitantes cuando da indicaciones en cada prueba que les pone. No fue una broma. La indicación fue real. Paty Navidad, Diego Soldano y Raúl García se movieron. Los tres están nominados y entrarán al SUM la próxima semana.

El lunes 20 de marzo, los tres antes mencionados vivirán el proceso de eliminación sin necesidad de nominación. De ellos sólo uno se salvará, si y sólo si uno ganase la prueba del líder, de lo contrario los tres caerán al SUM.

El público de La Casa de los Famosos 3 está molesto e incómodo con la situación, pero las reglas son las reglas. Se dijo de antemano que no podían moverse y cuál sería la consecuencia de no actuar en consonancia. Muchos entienden que Raúl reaccionara ante la llegada de su esposo y no pudiera quedarse quieto. Sin embargo, ¡Paty y Diego no tenían excusa! Los dos, por voluntad propia, optaron por moverse y así eligieron, libremente, entrar al SUM.

Diego Soldano dijo que así les evitó la tarea de nominarlo, otra vez. Pero recordemos que el actor argentino está en peligro esta semana, ya que él también entra al SUM este lunes 13 de marzo con Aylín Mujica y Madison Anderson. Si se salva de ésta, el siguiente lunes vivirá el proceso de eliminación, de nuevo, a menos que se convierta en el nuevo líder de la casa.

Las votaciones de momento están cerradas. Nos referimos a que los números de diferencia entre Diego y la actriz cubana son escasos. Cualquiera de los dos podría ser el nuevo eliminado de este juego por los $200,000 dólares. La única ventaja que tiene Diego sobre Aylín, es el deseo que tiene el público de seguir “complicando la existencia de Arturo Carmona” en La Casa de los Famosos. Este es un fuerte aliciente para mantenerlo en el juego. Ya que esperan que éste caiga nominado y sea el eliminado de la novena gala.

