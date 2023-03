Las votaciones, antes de la salvación en La Casa de los Famosos 3, indican que sale José Rodríguez

“La Resistencia”. Madison Anderson está nominada pero su team se amplia y saca la cara por ella. Muchos famosos se están uniendo en su favor. “La Resistencia” aguanta y vota para salvar a la puertorriqueña. Ayer por la noche saberse nominada y sin posibilidad de salvación la llevó al punto del llanto, sobre todo porque ella no le hace ningún daño a nadie dentro de la casa, los mismos compañeros dicen no tener razones para nominarla y aseguran hacerlo por estrategia.

La semana pasada Dania Méndez cayó en nominación y se mostró molesta e incómoda por que existía la mínima posibilidad de entrar al SUM, sin embargo, ahora que ve a Madison también molesta e incómoda por la situación que atraviesa no sólo no le muestra simpatía o empatía. Si mencionamos esto es porque los videos están circulando por todas las redes sociales y son muchos los que ya no están simpatizando con Dania Méndez ni con La Materialista por el modo en el que se están comportando con Madison.

Todo lo anterior ha motivado a “La Resistencia”, el team de Madison, que está votando de manera incansable para salvar a su favorita. Y de momento, a días de conocerse el nombre de él o la eliminada, Madison va liderando las encuestas, viéndose favorecida por el público con más del 50 % de las votaciones.

Los números de momento no mienten y si José Rodríguez no es salvado por Arturo Carmona o la salvación es eliminada, el colombiano podría ser el próximo eliminado de La Casa de los Famosos y es que los teams de Juan Rivera, Rey Grupero, Nicole Chávez, Osmariel Villalobos y Toni Costa están a favor de Madison Anderson.

Vale agregar que hoy por hoy el público pide en el SUM a Dania Méndez, La Materialista, Arturo Carmona, Paty Navidad y hasta al mismo Raúl García lo quieren ver en peligro de eliminación. El cuarto “Agua”, que se convirtió en el favorito de muchos, ha empezado a ser rechazado por buena parte de los fans que ven y participan en el 24/7.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

Toni Costa apoya a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3

Diego Soldano pide que el líder salve a una mujer en LCDLF 3, ya que a José lo han salvado dos veces

El 24/7 estalla: los de fans de La Casa de los Famosos quieren proteger a Madison de Dania y Paty