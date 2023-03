Xavi responde a la denuncia por el ‘caso Negreira’: “Laporta nos dice que estemos tranquilos”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se pronunció nuevamente por el ‘caso Negreira’ y la denuncia que entabló la Fiscalía de España contra el club y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu en la que se le acusa de supuestamente haber cometido delito de corrupción.

Xavi reveló que mantuvo conversaciones con el actual mandatario del equipo, Joan Laporta, quien le dijo que se mantuviera tranquilo por los rumores y siga enfocado en lo que viene de la temporada para el conjunto culé. “Él nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa“.

Asimismo, el técnico catalán afirmó que la plantilla está “concentradísimo” en el partido de este domingo contra el Athletic Bilbao en San Mamés, dónde buscarán ampliar la ventaja en el liderato de LaLiga, dónde su máximo perseguidor es el Real Madrid a siete puntos de distancia.

Por otra parte, Xavi fue preguntado por el recibimiento que me harán algunos aficionados en Bilbao dónde anunciaron durante el juego lanzarán papeles con la palabra “Mafia” y el escudo del equipo azulgrana, a lo que este respondió que “ganar o perder” no dependerá de lo que pase en las gradas

Cuestionado sobre si el Real Madrid, a una semana del Clásico, busca desestabilizar al Barcelona, después de que anunciara una reunión de urgencia de su equipo directivo para evaluar el tema Negreira, Xavi comentó que desconoce lo que persigue la entidad blanca.

“No me puedo meter en la piel del rival. No nos va a desestabilizar, en todo caso lo harán Vinicius, Modric y Courtois. Estamos centrados en el plano futbolístico”, insistió Xavi, quien desconoce si el Real Madrid puede sentirse perjudicado por todo este asunto.

En todo caso, Xavi Hernández comentó que a su equipo no le afecta el ruido que se está generando con el caso Negreira. “Estamos trabajando igual, igual que la semana pasada y que hace un año. Nada más. No hemos hablado de temas extradeportivos”, resumió.

En todo caso, el entrenador del Barcelona sí hizo una reflexión al respecto y a su exposición a los medios prácticamente por su papel como portavoz institucional y deportivo.

“Estoy a gusto con ustedes, podemos ir a tomar un café si quieren, pero pienso que los entrenadores con una rueda de prensa postpartido ya habría suficiente, lo digo en general. Los entrenadores hablamos demasiado, se nos da demasiada importancia. Las ruedas de prensa previas, en mi opinión, sobran”, dijo a los periodistas.

