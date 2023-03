El chiste de Jimmy Kimmel en los premios Oscar sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock

En el marco de los premios Oscar 2023, el conductor Jimmy Kimmel hizo un punzante chiste al respecto de la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock durante la pasada entrega de la ceremonia.

Luego de bajar en paracaídas sobre el escenario y ante los aplausos de todas las estrellas de Hollywood presentes, Kimmel dio por inaugurada la noche con el habitual monólogo que brindan todos los anfitriones de los premios. En ese discurso, Kimmel hizo -en tono de comedia- un repaso por algunos de los nominados más relevantes de la velada pasando por Ana de Armas a Michelle Yeoh y deteniéndose en gigantes consagrados como Steven Spielberg, sobre quien dijo: “Es un realizador que fue nominado a lo largo de seis décadas”.

En el transcurso de su monólogo, Kimmel tomó por sorpresa al público cuando ensayó un paso de comedia vinculado al episodio de Will Smith y expresó: “Esperemos que se diviertan y que se sientan seguros y más importante es que yo también quiero sentirme seguro. Así que, si alguien comete un acto de violencia, el resultado será que te ganarás un Oscar como mejor actor y podrás dar un discurso de 19 minutos” (como es sabido, el año pasado luego del golpe a Chris Rock, Smith fue destacado en el rubro a mejor actor por ‘King Richard’ y dio un extenso y errático discurso de agradecimiento).

Más adelante y en el momento de concluir su monólogo, Jimmy Kimmel aconsejó a todos los presentes: “Si algo violento sucede, hagan lo mismo que el año pasado: nada. Ustedes permanezcan sentados y no hagan nada. Y si esta noche alguno se enoja por un chiste, no les será fácil llegar hasta mí. Primero tendrán que pasar por delante de algunos de mis amigos, como Creed o The Mandalorian, que están aquí”.

Mira el video completo:

TE PUEDE INTERESAR: