Mesera dice que su jefe la amenazó con despedirla porque no le agradaba su cara

Una mujer compartió un video en TikTok en donde asegura que le dijeron que la despedirían de su trabajo debido a su cara inexpresiva. El video, hasta el momento, ya lleva más de 1.6 millones de vistas en la red social.

La mujer, de nombre Poster Cece, contó que su nuevo jefe que su cara inexpresiva ha hecho que las personas la describan como si fuera miserable trabajando como mesera en el restaurante.

“Desde que tenía 15 años, he tenido varios trabajos y nunca me han despedido, así que encuentro esto divertido. Ayer, al final de mi turno, mi gerente me dijo: ‘Oye, necesito hablar contigo’. Yo estaba como, ‘Dios mío, me estás dando tanta ansiedad'”, dijo la chica en el video.

Poster Cece dijo que el gerente le avisó que su rostro tenía una expresión que indicaba que ella era miserable en el trabajo y que por eso no creía que encajara bien en el trabajo.

La mujer dijo que no podía hacer mucho para arreglar el problema, ya que no podía mantener su rostro haciendo una expresión diferente todo el tiempo.

“Así que supongo que veré si hoy me despiden por tener una cara fea en el trabajo. Es solo un trabajo de mesero con salario mínimo, honestamente no me importa si me despiden”, dijo.

En otro video, Poster Cece dijo que finalmente no la despidieron. De hecho, le pidieron que fuera al restaurante en su día libre porque le faltaba personal.

Por eso, todo parece indicar que Poster Cece conservará su trabajo, a pesar de su rostro.

