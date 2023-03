Joven que se fue a Suiza a trabajar como lavaplatos dice cuánto le pagan y se vuelve viral

Un joven que se identifica en TikTik como @viajandoconadrian subió un video de unos cuantos segundos y se ha vuelto viral porque comenta que está trabajando en Suiza como lavaplatos.

En la publicación explica cuáles son sus labores y que gana $3,750 dólares, unos $70,000 pesos mexicanos, mucho más de lo que puede ganar en México un profesional con estudios universitarios y de posgrado.

Que los estudios profesionales no alcancen para recibir sueldos suficientes en los países latinoamericanos es uno de los argumentos por los que las nuevas generaciones no quieren perder el tiempo en las escuelas si pueden ganar mucho más dinero en otros países haciendo labores que no requieren mucho conocimiento.

@viajandoconadrian acompaña su video con el siguiente mensaje: “Suiza además de tener paisajes increíbles tiene muy buenos sueldos! Vale aclarar que es un país caro también, pero igualmente se puede ahorrar muchísimo!”.

El tiktoker narra que en ese país se puede trabajar en dos temporadas, tanto en verano como en invierno y que solo se necesita contar con un permiso de Unión Europea (permiso L) para que cualquier empresa te contrate y puedas quedarte a trabajar todo el tiempo que acuerdes con ellos.

@viajandoconadrian reconoce que es un trabajo duro pero que es llevadero y que el sueldo motiva bastante porque hasta le permite ahorrar.

La publicación tiene un gran número de vistas y ha despertado el interés de muchos jóvenes que se sienten atraídos por la paga, preguntan qué se requiere y están más que listos para empezar.

Otros que han vivido en el país, dicen que ese sueldo es muy bajo porque el nivel de vida es muy caro en Suiza y apenas queda dinero para “comparar un refresco”.

No es la primera vez que esta clase de trabajos despierta el interés de muchos jóvenes, pues otros videos de personas que trabajan como repartidores, cuidadores de niños, en la construcción o en restaurantes de comida rápida, aseguran que ganan más en países desarrollados que trabajando incluso como maestros en sus propias naciones latinoamericanas.

También te puede interesar:

– Qué porcentaje del dinero que ganan los migrantes mexicanos en EE.UU. envían a su país

– En EE.UU., un trabajador inmigrante mexicano gana un promedio de $42,883 dólares anuales

– En qué sectores trabajan las mujeres y hombres migrantes mexicanos en los Estados Unidos