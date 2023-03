Thalía presume un look de impacto y le dicen que intenta imitar a Shakira

La cantante Thalía a través de Instagram se mantiene muy activa con sus más de 20 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma, y es casi a diario que comparte contenido de lo que se encuentra realizando o ya sea rememorando algunas telenovelas que grabó hace algunos años.

El pasado sábado en horas de la noche compartió una nueva foto donde se le ve bastante alegre y sonriente, y es que los usuarios de la red social no lo pensaron mucho y comenzaron a darle ‘Me gusta’, pues superó los 31 mil tras verla vestida con un look deportivo que causó gran impacto.

La también actriz decidió ponerse una gorra, una camisa un poco suelta a su talla y un mono deportivo gris, al tiempo que varias personas comenzaron a pensar que no era ella por lo joven que luce en la postal que tiene más de 500 comentarios.

“🧢⚾️ 🏟️ @mets en Nueva York el 25 de marzo! Recuerda usar tu sombrero y descubrir más sobre Amazin’ Day en mets.com/AmazingDay 😍 🧢 #AmazingDay”, fue el mensaje que acompañó la postal.

Las impresiones no se hicieron esperar, debido a que los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunas opiniones y es que varios de ellos manifestaron que parece tener entre 16 a 20 años, así como destacaron que no importa la edad que tenga, siempre seguirá siendo “hermosa”.

Sin embargo, no todos los comentarios resultaron ser positivos, pues hubo un usuario que aseguró que la mexicana estaría intentando copiar el estilo de la colombiana Shakira, quien en diversas oportunidades ha mostrado que le gusta ponerse gorras y vestir deportiva.

“Te sigues viendo de 16, qué onda?”, “Se te ve feliz y radiante. Muy juvenil que bella”, “Que hermosa, que preciosa, qué dulce te ves”, “Sos y estás hecha una Diosa aunque a veces hagas cosas inesperadas. Eso es lo aprendido de tanta abundancia“, “Por ti no pasan los años, sigues y seguirás hermosa”, “Thalía te miras muy joven, ya quisiera yo tu edad edad estar así de joven”, “Me da la impresión que le copias a Shakira”, “Hermosa como seas”, “Thalía no te reconocía, pareces de 20 años”, “15 años eternos mami”, “Así me gusta verte juvenil y rica”, “Preciosa mi reina, besos”, “Qué bella eres, saludos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

